Фото Максим Галкин показал, как счастлива Алла Пугачева

75-летняя супруга Максима Галкина на фото выглядит счастливой. Алла Борисовна расплывается в лучезарной улыбке и кокетливо размахивает подолом плаща. Для вечернего образа Пугачева выбрала обтягивающие черные брюки и черную блузку с белым воротом.

Подписчики в комментариях обрадовались новому снимку Примадонны, отметив, что она шикарно выглядит.

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева посетили на Кипре спектакль Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой.

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Напомним, согласно слухам, звездная чета вместе с детьми Лизой и Гарри живет сейчас на Кипре. Вместе с ними живет и их питомец - черный пес Рокки, который часто появляется в сторис Галкина. Прошлым летом супруги посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Видео: Пугачева и Галкин на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (2024)

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