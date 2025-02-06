Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, запрещающий участие трансгендерных спортсменов в женских видах спорта, сообщает AFP.
"С этим указом война с женским спортом закончена", - сказал Трамп перед подписанием распоряжения в Белом доме, находясь в окружении десятков спортсменов - детей и женщин.
За церемонией подписания следили и республиканцы высокого ранга, в том числе спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон и конгрессмен Марджори Грин.
"Мы будем защищать гордые традиции спортсменок и не позволим мужчинам бить, обижать и обманывать наших женщин и девочек. Отныне женский спорт будет только для женщин", - добавил Трамп, сорвав аплодисменты.
Новое распоряжение уполномочивает правительственные агентства отказывать в федеральных средствах школам, которые разрешают трансгендерным спортсменам выступать в женских командах.
"Политика Соединенных Штатов заключается в прекращении финансирования образовательных программ, которые лишают женщин и девочек справедливых возможностей в спорте, что приводит к опасности, унижению, замалчиванию и лишению личной жизни женщин и девочек", - говорится в указе.
Трамп также сказал, что призовет Международный олимпийский комитет (МОК) изменить правила о трансгендерных спортсменах перед Олимпиадой 2028 года, которая пройдет в США - в Лос-Анджелесе.
Он сказал, что дал госсекретарю Марко Рубио задачу "пояснить" МОК, что "мы хотим, чтобы они изменили все, что связано с Олимпийскими играми и этой абсолютно смешной теме".
Трамп добавил, что поручил министру национальной безопасности Кристи Ноэм отклонять заявления на получение визы от "мужчин, пытающихся обманным путем въехать в США, представившись женщинами-спортсменками, чтобы попытаться попасть на [Олимпийские] игры".
В первые недели своего второго президентского срока Трамп тоже выбрал трансгендеров в качестве мишени в ранее подписанных указах. Он подписал указ об избавлении армии от "трансгендерной идеологии" и запрете трансгендерам служить в армии на практике. Он также издал указ, ограничивающий процедуры по смене пола для лиц моложе 19 лет.
Палата представителей, возглавляемая республиканцами, уже приняла в январе законопроект, который серьезно ограничивает участие трансгендерных спортсменов в женских и девичьих видах спорта.
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