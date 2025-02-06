"С этим указом война с женским спортом закончена", - сказал Трамп перед подписанием распоряжения в Белом доме, находясь в окружении десятков спортсменов - детей и женщин.

За церемонией подписания следили и республиканцы высокого ранга, в том числе спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон и конгрессмен Марджори Грин.

"Мы будем защищать гордые традиции спортсменок и не позволим мужчинам бить, обижать и обманывать наших женщин и девочек. Отныне женский спорт будет только для женщин", - добавил Трамп, сорвав аплодисменты.

Новое распоряжение уполномочивает правительственные агентства отказывать в федеральных средствах школам, которые разрешают трансгендерным спортсменам выступать в женских командах.

"Политика Соединенных Штатов заключается в прекращении финансирования образовательных программ, которые лишают женщин и девочек справедливых возможностей в спорте, что приводит к опасности, унижению, замалчиванию и лишению личной жизни женщин и девочек", - говорится в указе.

Трамп также сказал, что призовет Международный олимпийский комитет (МОК) изменить правила о трансгендерных спортсменах перед Олимпиадой 2028 года, которая пройдет в США - в Лос-Анджелесе.