Эпопея завершилась: Казакс избран на должность президента Банка Латвии

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс, призывая поддержать кандидатуру Казакса, подчеркнул, что в будущем важно работать над таким вопросом, как увеличение финансирования в регионах, а также необходимо сохранить доступность наличных денег.

Он напомнил, что Казакс не боялся критиковать правительство, указывая на недостатки в налоговой политике, что могло не понравиться некоторым политикам.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поздравила в твиттере Казакса с переизбранием на пост президента центрального банка, напомнив, что возглавляемое им учреждение играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности страны, содействии экономическому развитию и укреплении доверия и на внутреннем, и на международном уровне. "Пусть получится и в дальнейшем профессионально и с ясным взглядом руководить финансовой политикой Латвии, укрепляя нашу экономическую безопасность и способствуя устойчивому росту!" - пожелала премьер Казаксу.

Нового президента центрального банка планировалось избрать еще в декабре прошлого года, когда на этот пост были выдвинуты три кандидата - Казакс, председатель правления финансового учреждения развития Altum Рейнис Берзиньш и выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность" Павел Кузьмин, но в последний момент перед голосованием коалиция приостановила процесс, чтобы договориться о едином кандидате.

Кандидатуру Казакса на переизбрание выдвинули "Новое Единство" и "Прогрессивные", однако этому помешал коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), который выдвинул своего кандидата - Берзиньша. Оппозиционные партии не были готовы голосовать за Казакса, и в итоге все партнеры по коалиции сняли своих кандидатов, заявив, что попытаются договориться о новой кандидатуре.

Вначале коалиция объявила, что таким кандидатом станет заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле, а оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение выдвинули Казакса. Однако уже через несколько дней СЗК отказался поддержать Пургайле, и она сняла свою кандидатуру. Сразу после этого "Новое Единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат утверждение Казакса.

Казакс входил в совет Банка Латвии с 2018 года, а в 2019 году был избран его президентом.

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