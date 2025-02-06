Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

22-летний парень предстанет перед судом за изнасилование 13-летней сестры; девочка забеременела

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: FotoDax/Shutterstock

Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело, по которому в изнасиловании своей 13-летней сестры обвиняется 22-летний мужчина. В результате изнасилования девочка забеременела, сообщили в прокуратуре.

Мужчина неоднократно насиловал сестру в период с октября 2023 года по март 2024 года, когда дома не было остальных членов семьи.

Читайте также

Уголовный закон предусматривает за такое преступление пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Прокуратура отмечает, что при малейшем подозрении на то, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или иному насилию, следует немедленно обращаться в полицию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх