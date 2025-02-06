22-летний парень предстанет перед судом за изнасилование 13-летней сестры; девочка забеременела

Мужчина неоднократно насиловал сестру в период с октября 2023 года по март 2024 года, когда дома не было остальных членов семьи.

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Уголовный закон предусматривает за такое преступление пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Прокуратура отмечает, что при малейшем подозрении на то, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или иному насилию, следует немедленно обращаться в полицию.

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