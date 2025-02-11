Это был интеллектуально и атлетически одаренный молодой человек, чья жизнь перевернулась с ног на голову после одного бурного лета. Реальность и воображение больше не были различимы. От утомления идти по Пути Сантьяго до фантазий о секретных миссиях Французского Иностранного легиона. Литовец Модестас Чиплис рассказывает, как после нескольких драматических обострений он наконец принял диагноз "шизофрения". Теперь у него есть невеста и большая семья.
Острый математический ум, спортивные достижения, но... шизофрения. Откровенная история о жизни с болезнью
Карате, мотоциклы, Непал, карьера массажиста - Модестаса интересует все это и многое другое. Он готов открыто говорить о том, как живет с шизофренией, как это повлияло на его жизнь и жизнь его близких. Модестас также знает, что такое депрессия. Он столкнулся с этим еще до того, как в его жизни появилась семья.
Первые галлюцинации - во время полета
Поначалу сам Модестас не понимал, что с ним происходит. "Все происходило постепенно. Моя лучшая подруга жила в деревне. Мы вместе полетели в Лондон. В то время я больше интересовался кришнаитами [Международное общество сознания Кришны - прим. ред.]. Летя в Лондон, я постоянно повторял "Харе Кришна" и считал четки. Еще я побывал на кришнаитском фестивале, который был для меня таким "вау!"", - говорит Модестас.
В самолете в Лондон рядом с ним сел учитель Тайчи [Китайские боевые искусства - прим. ред.], с которым начался разговор.