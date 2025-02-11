Карате, мотоциклы, Непал, карьера массажиста - Модестаса интересует все это и многое другое. Он готов открыто говорить о том, как живет с шизофренией, как это повлияло на его жизнь и жизнь его близких. Модестас также знает, что такое депрессия. Он столкнулся с этим еще до того, как в его жизни появилась семья.

Первые галлюцинации - во время полета

Поначалу сам Модестас не понимал, что с ним происходит. "Все происходило постепенно. Моя лучшая подруга жила в деревне. Мы вместе полетели в Лондон. В то время я больше интересовался кришнаитами [Международное общество сознания Кришны - прим. ред.]. Летя в Лондон, я постоянно повторял "Харе Кришна" и считал четки. Еще я побывал на кришнаитском фестивале, который был для меня таким "вау!"", - говорит Модестас.

В самолете в Лондон рядом с ним сел учитель Тайчи [Китайские боевые искусства - прим. ред.], с которым начался разговор.

"Он спросил, почему я считаю эти четки, и предложил вставить "энергетический шар". Когда он это делал, я как будто смотрел, как моя душа летит в воздухе и сопровождает самолет. Я видел огненный шар, который коснулся моей руки. Начались галлюцинации", - рассказывает мужчина о видениях, вызванных шизофренией.