Липину интересно Зачем в Риге ищут русскоязычные семьи?

В соцсетях многие могли увидеть рекламу, в которой говорится, что русскоязычным семьям готовы платить от 900 евро в месяц за размещение у себя заграничных студентов и школьников. О чем идет речь? И как вообще такая программа может существовать в Риге, где русский язык даже на афишах вызывает скандал? Разбирался TVNET+.