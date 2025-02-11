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Липину интересно Зачем в Риге ищут русскоязычные семьи?

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Американские студенты, приехавшие в Латвию для изучения русского языка
Американские студенты, приехавшие в Латвию для изучения русского языка Фото: Facebook/Baltic Center for Educational and Academic Development

В соцсетях многие могли увидеть рекламу, в которой говорится, что русскоязычным семьям готовы платить от 900 евро в месяц за размещение у себя заграничных студентов и школьников. О чем идет речь? И как вообще такая программа может существовать в Риге, где русский язык даже на афишах вызывает скандал? Разбирался TVNET+.

Речь идет вот об этой рекламе, которую многие могут увидеть в соцсетях.

Реклама по поиску русскоязычных семей
Реклама по поиску русскоязычных семей Фото: Скриншот RUS TVNET

Что любопытно, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году интерес к программе Baltic Center только возрос.

В то же время изучение русского языка в Латвии ожидаемо вызывает определенные подозрения, и однажды в центр даже пришли с проверкой.

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