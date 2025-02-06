В центре Бауски загорелся грузовик, направлявшийся из Польши

Транспорту, который двигался в направлении центра Бауски, пришлось объезжать большое препятствие. Из-за этого иногда возникали небольшие пробки, так как фура на части проезжей части мешала равномерному потоку движения.

Обгоревший грузовик блокировал движение по правой полосу улицы Заляс на несколько часов. Проезжая часть была усыпана черными обломками.

Пожар начался в задней части грузовика, и теперь он основательно закопчен. Наиболее серьезный ущерб был нанесен подвижному составу, который также был источником пламени.

Для спасения автомобиля от пламени прибыли пожарные, которым пришлось тушить и горящую машину, и обломки, разбросанные по улице.

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