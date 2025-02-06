Франция поставила Украине первые истребители Mirage 2000

"Первые из этих самолетов сегодня прибыли в Украину", - сообщил на платформе Х Лекорню, не предоставив информацию о количестве поставленных истребителей. Он добавил, что обученные при помощи Франции в последние месяцы украинские пилоты теперь помогут защищать небо Украины.

Франция оптимизировала предусмотренные для Украины Mirage 2000-5F, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow.

В декабре сообщалось, что украинские пилоты и механики завершили шестимесячный курс обучения работе на истребителях Mirage 2000-5F.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 декабря сообщил, что Украина готовится получить истребители Mirage 2000, что станет следующим шагом в укреплении обороноспособности страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале июня пообещал отправить самолеты Украине.

Истребители Mirage 2000-5 предназначены в первую очередь для противовоздушной обороны и могут быть вооружены ракетами Scalp/Storm Shadow, которые уже были поставлены в Украину.

ВВС Франции планируют списать эти истребители к 2030 году и заменить их современными истребителями Rafale.

Франция имеет на вооружении 40 Mirage 2000-5 и экспортирует эту модель в другие страны.

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