Санторини — один из самых популярных греческих островов среди туристов. Ежегодно его посещают миллионы человек. Однако сейчас на острове не сезон, и основная часть эвакуирующихся — местные жители и приехавшие на заработки иностранцы.

Экстренные службы в режиме ожидания

Эвакуация с острова осложнена плохой погодой. Паром из Санторини в порт Пирей недалеко от Афин не ходит, и неблагоприятные условия сохранятся и в ближайшие дни.

Большое число желающих уехать заставило власти открыть аварийные паромные маршруты.

Школы на Санторини и соседних островах, включая Анафи, Парос, Наксос и Миконос, будут закрыты до пятницы, а возможно и дольше, если власти примут такое решение.

Пожарные и медицинские службы Санторини усилены персоналом с острова Наксос. На остров доставлены дополнительные кареты скорой помощи. В министерстве здравоохранения Греции заявили, что медики по всей стране готовы к экстренному вызову.

Сотрудники местной больницы находятся в режиме ожидания, все отпуска и выходные отменены. Власти острова также запросили помощь со стороны вооруженных сил в случае необходимости.

Другие меры

В мэрии Санторини развернуты мобильный оперативный штаб и резервная телекоммуникационная станция, которая будет активирована в случае сильного землетрясения и проблем со связью.

Министр по вопросам климата и гражданской защиты Греции Василис Кикилиас, заявил, что на остров направлены подразделения пожарных, специализирующихся на работе в условиях стихийных бедствий, и отряды кинологов с собаками-спасателями.

Береговая охрана усилена, сказал Кикилиас, в случае чрезвычайной ситуации в воздух также поднимутся вертолеты.

«Все планы реализованы. Войска переброшены на Санторини и другие острова, так что мы готовы к любому развитию событий», — заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Торговая палата Греции направила правительству предупреждение, что кризис на Санторини — одном из самых посещаемых греческих островов, где, кроме того, находятся несколько промышленных предприятий, может привести к серьезным экономическим последствиям для всей страны.