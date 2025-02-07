Пт, 7.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Каллас об отключении от российской сети: это победа свободы

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кая Каллас
Кая Каллас Фото: Virginia Mayo/AP

Выход стран Балтии из российской электросети является "победой свободы", заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Электросети Эстонии, Латвии и Литвы в субботу будут отключены от российской сети, а в воскресенье страны присоединятся к европейскому диапазону частот.

"Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства", - заявила Каллас.

Страны Балтии уже много лет готовились отказаться от советской системы электроснабжения, но решающим толчком стало нападение России на Украину в 2022 году.

Затем страны Балтии прекратили закупать российский газ и электроэнергию, однако их электросети по-прежнему были подключены к сетям России и Беларуси, которые контролируются из Москвы.

Читайте также

В Литве в церемонии присоединения к европейскому диапазону частот наряду с лидерами стран Балтии примет участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Литвы: страны Балтии сами будут регулировать электросистему, не спрашивая у РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что суть синхронизации стран Балтии с континентальной Европой, запланированной на выходные, заключается в том, что страны будут сами контролировать электросистему, не спрашивая у России по поводу регулирования.

"Диспетчерский центр Litgrid также станет важным элементом нашей синхронизации с Европой, поскольку здесь можно все увидеть, как идет процесс, какие параметры, и в случае малейших отклонений от нормы можно предпринять определенные действия", - сообщил Науседа журналистам после посещения в пятницу центра управления и безопасности данных системы литовского оператора системы электропередачи Litgrid.

"В этом и будет суть синхронизации, чтобы Литва, Латвия и Эстония могли сами контролировать основные параметры электросистемы - частоту и напряжение, а не спрашивать у России в сфере регулирования", - сказал президент.

Читайте также

Глава государства заявил, что, как заверили министр энергетики и руководители других ведомств, синхронизация "готова на сто процентов, и это мероприятие будет не только важным, но и успешным".

Науседа согласился с тем, что Польша была важным партнером в реализации важных для Литвы энергопроектов.

"Несомненно, с точки зрения синхронизации роль Польши также была критически важной. Когда велись всевозможные дискуссии о том, с какой моделью мы будем синхронизироваться, Польша всегда была той страной, которая была готова помочь нам реализовать это решение по той или иной модели", - сказал президент.

"Моральная и техническая поддержка Польши имела решающее значение для успешной реализации этого проекта", - добавил он.

В воскресенье страны Балтии синхронизируются с Западной Европой через литовско-польскую линию электропередачи LitPol Link.

Литва, Латвия и Эстония намерены отключиться от российской энергосистемы в субботу, 8 февраля, около 9 часов утра. Затем пройдут совместные испытания изолированной работы продолжительностью около 24 часов, после чего страны Балтии не вернутся к старой системе - в воскресенье днем ​​они начнут работать синхронно с сетями континентальной Европы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх