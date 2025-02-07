На выходных страны Балтии отключатся от российской энергосистемы. Что нужно знать?

В министерстве также отметили, что страны Балтии не покупают электроэнергию у России и Беларуси с 2022 года, и синхронизация не окажет прямого влияния на безопасность поставок и минимально повлияет на рыночные цены.

В информационном материале Минклимата для домохозяйств отмечается, что, хотя при подключении к европейской сети не ожидается отключения электричества, временные технические неполадки не исключены даже в идеальных условиях.

Синхронизация представляет собой технически сложный процесс, поэтому в целях безопасности людям рекомендуется подготовиться так же, как и в случае прогноза неблагоприятных погодных условий: зарядить мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, а также выключить приборы, которые они не используют постоянно.

Советы о том, что делать в случае временного отключения электроэнергии, можно найти на сайте Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Загрузив приложение 112 Latvija на свой мобильный телефон, вы сможете получать своевременные уведомления о необходимых действиях в различных ситуациях.

В информационном материале также говорится, что в доме, который используется периодически, рекомендуется убедиться в его надлежащей подготовке, а если есть подозрение, что произошло отключение электроэнергии, не забыть проверить недвижимость, чтобы предотвратить риск прорыва водопроводных труб в случае низких температур.

Читайте также Общество В некоторых городах Латвии перед синхронизацией электросетей отключат светофоры. Augstsprieguma tīkls комментирует

Также в Минклимата заявили о необходимости критически относиться к громким и эмоциональным заявлениям и пользоваться надежными источниками информации - сайтами kem.gov.lv и ast.lv.

Фото: Klimata un enerģētikas ministrija

Фото: Klimata un enerģētikas ministrija

Фото: Klimata un enerģētikas ministrija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!