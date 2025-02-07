В предстоящие выходные страны Балтии отсоединятся от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключатся к единой европейской энергосистеме, сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики.
На выходных страны Балтии отключатся от российской энергосистемы. Что нужно знать?
Страны Балтии начали проект синхронизации в 2009 году, первоначально планируя синхронизироваться в начале 2026 года, но, учитывая возросшие риски для балтийской энергосистемы после вторжения России в Украину в 2022 году, страны Балтии, Польша и Европейская комиссия договорились о подключении уже в феврале 2025 года.
Техническую задачу по переключению будут выполнять операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.
В настоящее время Латвия имеет одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.
В субботу, 8 февраля, страны Балтии отключатся от российской сети начиная с юга - сначала Литва, затем Латвия, а за ней Эстония.
С субботы, 8 февраля, до воскресенья, 9 февраля, страны Балтии будут работать в изолированной системе электроснабжения около 24 часов и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье, 9 февраля, страны Балтии подключатся к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.
Представители Министерства климата и энергетики подчеркнули, что подобные изолированные испытания не являются чем-то необычным и проводились в прошлом.
В министерстве также отметили, что страны Балтии не покупают электроэнергию у России и Беларуси с 2022 года, и синхронизация не окажет прямого влияния на безопасность поставок и минимально повлияет на рыночные цены.
В информационном материале Минклимата для домохозяйств отмечается, что, хотя при подключении к европейской сети не ожидается отключения электричества, временные технические неполадки не исключены даже в идеальных условиях.
Синхронизация представляет собой технически сложный процесс, поэтому в целях безопасности людям рекомендуется подготовиться так же, как и в случае прогноза неблагоприятных погодных условий: зарядить мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, а также выключить приборы, которые они не используют постоянно.
Советы о том, что делать в случае временного отключения электроэнергии, можно найти на сайте Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Загрузив приложение 112 Latvija на свой мобильный телефон, вы сможете получать своевременные уведомления о необходимых действиях в различных ситуациях.
В информационном материале также говорится, что в доме, который используется периодически, рекомендуется убедиться в его надлежащей подготовке, а если есть подозрение, что произошло отключение электроэнергии, не забыть проверить недвижимость, чтобы предотвратить риск прорыва водопроводных труб в случае низких температур.
Также в Минклимата заявили о необходимости критически относиться к громким и эмоциональным заявлениям и пользоваться надежными источниками информации - сайтами kem.gov.lv и ast.lv.
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