Во время синхронизации с европейскими электросетями мы должны быть готовы оперативно реагировать на все возможные риски, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром климата и энергетики Каспаром Мелнисом.
Президент высказался об отключении от энергосети БРЭЛЛ
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг президент и министр обсуждали вопросы синхронизации балтийской системы электропередачи с европейскими электросетями и разработку долгосрочной энергетической стратегии Латвии.
Президент Латвии приветствовал достигнутый прогресс в подготовке к скорейшему отключению от российских и белорусских электросетей, но подчеркнул, что важно, чтобы все участники процесса могли быстро реагировать на возможные риски.
Ринкевич отметил, что Латвия и другие страны Балтии проделали большую работу по подготовке к синхронизации. По словам президента, это будет важным шагом в укреплении энергетической безопасности Латвии.
"В то же время мы должны четко осознавать возможные риски как до, так и после отключения", - сказал президент.
Ринкевич призвал Министерство климата и энергетики как ответственное учреждение, а также все заинтересованные стороны быть готовыми к различным сценариям, чтобы в любой ситуации как можно быстрее оказать необходимую поддержку жителям Латвии.
Как сообщалось, 8-9 февраля этого года запланировано отключение балтийской энергосистемы от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской энергосистеме.
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