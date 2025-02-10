Пн, 10.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

"Они же постоянно ссорятся". Начинается новая социальная кампания против домашнего насилия

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Домашнее насилие. Снимок иллюстративный.
Домашнее насилие. Снимок иллюстративный. Фото: HTWE/Shutterstock

Домашнее насилие по-прежнему является острой проблемой в домах по всей Латвии, ежедневно полиция регистрирует около 20 сообщений о бытовом насилии. И многие случаи остаются не зарегистрированными, как что-то личное. Чтобы напомнить, что борьба с домашним насилием требует участия каждого, IKEA запускает новую социальную кампанию.

"Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ - социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы.

Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи.

Домашнее насилие - это не личное дело семьи, с которым нужно справляться в одиночку. Противостоять ему должны все мы, и решать эту проблему необходимо вместе - на уровне государства, частного сектора, общества и каждого из нас",

- говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании "Откройте глаза на насилие".

Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. С новой социальной кампанией IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям.

Новая социальная кампания против домашнего насилия
Новая социальная кампания против домашнего насилия Фото: Пресс-фото

Илзе Курме, директор Департамент детской и семейной политики Министерства благосостояния Латвии, делится: "Самое важное - вовремя заметить насилие, не молчать и быть рядом с жертвами, в таком случае могут помочь более простые и действенные решения., когда замечают первые признаки насилия. Любой, кто страдает от насилия или становится его свидетелем, может обратиться в полицию, и помочь жертвам получить помощь от муниципальных социальных служб и неправительственных организаций. Также для жертв насилия доступны услуги поддержки - безопасное убежище в кризисных центрах и квартирах, консультации и психосоциальная помощь".

Она подчеркивает, что осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, необходимо постоянно напоминать, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку. "Бытовое насилие в Латвии по-прежнему серьезно затрагивает многие семьи и детей в том числе. Каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием, и ежегодно в среднем 1100 родителей лишаются родительских прав, чаще всего из-за насилия, в том числе под влиянием психотропных веществ. Таким образом, в среднем каждый день три ребёнка вынуждены покидать свой дом", - говорит И. Курме.

Концепция социальной кампании акцентирует внимание на распространенных в обществе фразах, которые обесценивают проблему домашнего насилия, и это сделано с целью привлечь внимание к этой теме. Образовательная часть кампании сосредоточена на объяснении видов насилия, доступной помощи, а также включает экспертные мнения специалистов по вопросам домашнего насилия, чтобы повысить осведомленность и вдохновить на изменения.

Новая социальная кампания против домашнего насилия
Новая социальная кампания против домашнего насилия Фото: Пресс-фото

"Громкие фразы, такие как "Они вечно ссорятся" или "Это не насилие - никого ведь не побили", используются для того, чтобы подчеркнуть реальную опасность распространенных в обществе выражений. Они не только могут задержать получение помощи, но и приуменьшают истинные масштабы домашнего насилия, заставляя нас терять из виду саму проблему. Поэтому основной посыл этой кампании - у домашнего насилия нет оправдания. Это напоминание каждому из нас быть еще более внимательными", 0 добавляет Инга Филипова.

Кампания стартует в начале февраля во всех странах Балтии и продлится до начала марта, охватывая наружную и цифровую рекламу, проекты с глубокими историями и участием экспертов, а также собственные каналы IKEA.

Эта кампания является частью долгосрочного обязательства IKEA в сфере социальной ответственности "Откройте глаза на насилие", которое способствует реализации видения компании - создания лучшей повседневной жизни для многих, включая безопасную жизнь дома. Инвестиции IKEA охватывают три направления: образовательные инициативы по повышению осведомленности, практическую поддержку кризисных центров, а также внутреннюю поддержку сотрудников, включая обучение, экстренную помощь психолога и волонтерскую деятельность по обновлению центров.

Поддержка кризисных центров в странах Балтии помогает улучшить временные условия проживания для жертв домашнего насилия. С момента запуска инициативы в 2020 году было отремонтировано 6 кризисных центров, в общей сложности обновлено более 1300 квадратных метров жилого пространства. Работы по обновлению продолжатся и в 2025 году.

Где искать помощи в случае домашнего насилия?

  • горячая линия для жертв насилия: 116 006 (ежедневно с 12:00 до 22:00),
  • Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки: 116 123, 672 229 22 или 277 222 92,
  • юридическая помощь, поддерживаемая государством, по телефону 800 018 01,
  • бесплатный телефон доверия для детей и подростков 116 111,
  • номер службы экстренной помощи 110, чтобы сообщить о домашнем насилии в экстренных ситуациях.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх