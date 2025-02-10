"Они же постоянно ссорятся". Начинается новая социальная кампания против домашнего насилия

Новая социальная кампания против домашнего насилия Фото: Пресс-фото

Илзе Курме, директор Департамент детской и семейной политики Министерства благосостояния Латвии, делится: "Самое важное - вовремя заметить насилие, не молчать и быть рядом с жертвами, в таком случае могут помочь более простые и действенные решения., когда замечают первые признаки насилия. Любой, кто страдает от насилия или становится его свидетелем, может обратиться в полицию, и помочь жертвам получить помощь от муниципальных социальных служб и неправительственных организаций. Также для жертв насилия доступны услуги поддержки - безопасное убежище в кризисных центрах и квартирах, консультации и психосоциальная помощь".

Она подчеркивает, что осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, необходимо постоянно напоминать, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку. "Бытовое насилие в Латвии по-прежнему серьезно затрагивает многие семьи и детей в том числе. Каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием, и ежегодно в среднем 1100 родителей лишаются родительских прав, чаще всего из-за насилия, в том числе под влиянием психотропных веществ. Таким образом, в среднем каждый день три ребёнка вынуждены покидать свой дом", - говорит И. Курме.