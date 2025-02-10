Домашнее насилие по-прежнему является острой проблемой в домах по всей Латвии, ежедневно полиция регистрирует около 20 сообщений о бытовом насилии. И многие случаи остаются не зарегистрированными, как что-то личное. Чтобы напомнить, что борьба с домашним насилием требует участия каждого, IKEA запускает новую социальную кампанию.
"Они же постоянно ссорятся". Начинается новая социальная кампания против домашнего насилия
"Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ - социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы.
Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи.
Домашнее насилие - это не личное дело семьи, с которым нужно справляться в одиночку. Противостоять ему должны все мы, и решать эту проблему необходимо вместе - на уровне государства, частного сектора, общества и каждого из нас",
- говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании "Откройте глаза на насилие".
Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. С новой социальной кампанией IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям.
Илзе Курме, директор Департамент детской и семейной политики Министерства благосостояния Латвии, делится: "Самое важное - вовремя заметить насилие, не молчать и быть рядом с жертвами, в таком случае могут помочь более простые и действенные решения., когда замечают первые признаки насилия. Любой, кто страдает от насилия или становится его свидетелем, может обратиться в полицию, и помочь жертвам получить помощь от муниципальных социальных служб и неправительственных организаций. Также для жертв насилия доступны услуги поддержки - безопасное убежище в кризисных центрах и квартирах, консультации и психосоциальная помощь".
Она подчеркивает, что осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, необходимо постоянно напоминать, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку. "Бытовое насилие в Латвии по-прежнему серьезно затрагивает многие семьи и детей в том числе. Каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием, и ежегодно в среднем 1100 родителей лишаются родительских прав, чаще всего из-за насилия, в том числе под влиянием психотропных веществ. Таким образом, в среднем каждый день три ребёнка вынуждены покидать свой дом", - говорит И. Курме.
Концепция социальной кампании акцентирует внимание на распространенных в обществе фразах, которые обесценивают проблему домашнего насилия, и это сделано с целью привлечь внимание к этой теме. Образовательная часть кампании сосредоточена на объяснении видов насилия, доступной помощи, а также включает экспертные мнения специалистов по вопросам домашнего насилия, чтобы повысить осведомленность и вдохновить на изменения.
"Громкие фразы, такие как "Они вечно ссорятся" или "Это не насилие - никого ведь не побили", используются для того, чтобы подчеркнуть реальную опасность распространенных в обществе выражений. Они не только могут задержать получение помощи, но и приуменьшают истинные масштабы домашнего насилия, заставляя нас терять из виду саму проблему. Поэтому основной посыл этой кампании - у домашнего насилия нет оправдания. Это напоминание каждому из нас быть еще более внимательными", 0 добавляет Инга Филипова.
Кампания стартует в начале февраля во всех странах Балтии и продлится до начала марта, охватывая наружную и цифровую рекламу, проекты с глубокими историями и участием экспертов, а также собственные каналы IKEA.
Эта кампания является частью долгосрочного обязательства IKEA в сфере социальной ответственности "Откройте глаза на насилие", которое способствует реализации видения компании - создания лучшей повседневной жизни для многих, включая безопасную жизнь дома. Инвестиции IKEA охватывают три направления: образовательные инициативы по повышению осведомленности, практическую поддержку кризисных центров, а также внутреннюю поддержку сотрудников, включая обучение, экстренную помощь психолога и волонтерскую деятельность по обновлению центров.
Поддержка кризисных центров в странах Балтии помогает улучшить временные условия проживания для жертв домашнего насилия. С момента запуска инициативы в 2020 году было отремонтировано 6 кризисных центров, в общей сложности обновлено более 1300 квадратных метров жилого пространства. Работы по обновлению продолжатся и в 2025 году.
Где искать помощи в случае домашнего насилия?
- горячая линия для жертв насилия: 116 006 (ежедневно с 12:00 до 22:00),
- Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки: 116 123, 672 229 22 или 277 222 92,
- юридическая помощь, поддерживаемая государством, по телефону 800 018 01,
- бесплатный телефон доверия для детей и подростков 116 111,
- номер службы экстренной помощи 110, чтобы сообщить о домашнем насилии в экстренных ситуациях.
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