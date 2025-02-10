Трамп решил ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США

В ответ Даг Форд, премьер-министр канадской провинции Онтарио, где сосредоточено производство стали в Канаде, обвинил Трампа в «смещении ориентиров и постоянном хаосе, которые подвергают риску нашу экономику».

Комментарии Трампа также привели к падению акций крупнейших южнокорейских производителей стали и автомобилей. Южная Корея является крупным экспортером стали в США.

Тем временем премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, у которого запланирована встреча с президентом США, заявил парламенту, что доведет до его сведения, что Австралию необходимо освободить от любых пошлин на сталь и алюминий, как это было во время первого президентского срока Трампа.

Акции крупнейшего в Австралии производителя стали BlueScope выросли примерно на 1,6%. Компания имеет значительное присутствие в Огайо, где она управляет заводом North Star.

Решение Трампа ознаменовало собой еще одно серьезное ужесточение торговой политики Трампа, которое уже вызвало ответные меры со стороны Китая.

Тарифы — это центральная часть экономического видения Трампа, он рассматривает их как способ роста экономики США, защиты рабочих мест и повышения налоговых поступлений.

Ранее в этом месяце Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на весь импорт из Канады и Мексики, но, поговорив с лидерами этих стран, согласился отложить этот план на 30 дней.

Он также ввел новые пошлины в размере 10% на все китайские товары, ввозимые в США. Пекин в ответ ввел свои собственные тарифы, которые в понедельник вступили в силу.

Трамп также пообещал, что объявит дополнительные тарифы «око за око» «во вторник или среду» и что они вступят в силу «почти сразу» после объявления.