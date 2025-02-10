Пытавшийся сбежать от полиции водитель Volkswagen привел стражей порядка к своему дому

4 февраля в 17:30 сотрудники Госполиции, патрулируя в Южно-Курземском крае, зафиксировали в Приекульской волости автомобиль Volkswagen, про который у стражей порядка была информация, что водитель этого транспортного средства передвигается, находясь в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Сотрудники полиции включили звуковые и световые сигналы служебного транспорта и приказали водителю Volkswagen остановить машину, однако тот начал бегство, приведя полицейских к собственному месту жительства, где он машину и остановил.

Мужчина во время бегства превысил скорость - он передвигался по гравийной дороге местного значения со скоростью 116 километров в час, где ограничение скорости составляет 80 километров в час, таким образом превысив скорость на 36 километров в час.

В отношении мужчины возбуждены административные дела за неоднократное или повторное неподчинение требованиям об остановке транспортного средства лицом, уполномоченным проверять документы на право управления транспортным средством (за побег), за управление транспортным средством без прав, за превышение скорости и за использование в дорожном движении транспортного средства, на которое у владельца отсутствует обязательное страхование гражданской ответственности.

Если бы мужчина выполнил требования полиции и остановился, то денежный штраф за превышение скорости, езду без прав и использование автомобиле без страховки составил бы 515 евро, однако теперь штраф достиг 2 015 евро плюс лишение прав на пять лет, что означает, что мужчина в течение пяти лет не сможет получить водительские права.

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