Трамп про Газу для палестинцев: Возвращаться будет некуда

Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен идее приобретения Соединенными Штатами сектора Газа. В случае, если это произойдет, глава Белого дома пообещал разрешить странам Ближнего Востока заняться восстановительными работами на участках территории, где зафиксированы разрушения в результате войны между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Слова Трампа в понедельник, 10 февраля, привел телеканал Fox News.

"Я намерен купить (сектор. - Ред.) Газа и владеть им", - заявил Трамп. "Что касается его восстановления, мы можем отдать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они застроили часть его территории; другие люди смогут сделать это под нашей эгидой. Но мы намерены владеть им, занять его и сделать так, чтобы ХАМАС не смог вернуться", - подчеркнул американский лидер.

"Возвращаться некуда. Это место под снос"

При этом он считает, что проживавшие там палестинцы не смогут вновь оказаться в своих домах. "Возвращаться некуда. Это место под снос. Оставшаяся часть будет снесена. Все будет снесено", - заявил глава американского государства.