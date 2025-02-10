Президент США считает, что страны Ближнего Востока могут заняться восстановительными работами в секторе Газа. Проживавшие там палестинцы вернуться в свои дома не смогут, заявил он.
Трамп про Газу для палестинцев: Возвращаться будет некуда
Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен идее приобретения Соединенными Штатами сектора Газа. В случае, если это произойдет, глава Белого дома пообещал разрешить странам Ближнего Востока заняться восстановительными работами на участках территории, где зафиксированы разрушения в результате войны между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Слова Трампа в понедельник, 10 февраля, привел телеканал Fox News.
"Я намерен купить (сектор. - Ред.) Газа и владеть им", - заявил Трамп. "Что касается его восстановления, мы можем отдать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они застроили часть его территории; другие люди смогут сделать это под нашей эгидой. Но мы намерены владеть им, занять его и сделать так, чтобы ХАМАС не смог вернуться", - подчеркнул американский лидер.
"Возвращаться некуда. Это место под снос"
При этом он считает, что проживавшие там палестинцы не смогут вновь оказаться в своих домах. "Возвращаться некуда. Это место под снос. Оставшаяся часть будет снесена. Все будет снесено", - заявил глава американского государства.
Между тем, как передало агентство Reuters, палестинцы в секторе Газа хотят восстановить разрушенную недвижимость на берегу Средиземного моря и отвергают планы Трампа по созданию "Ривьеры Ближнего Востока" под контролем США.
Предложение Трампа о контроле над сектором Газа
Ранее, 4 февраля, Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут "нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия", превратив прибрежную полосу в "Ривьеру Ближнего Востока". "Мы будем ее развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться", - добавил Трамп.
На вопрос о том, означает ли это отправку войск США в сектор Газа, Трамп ответил: "Мы сделаем то, что необходимо". Нетяньяху заявил, что Трамп "думает нестандартно, со свежими идеями" и "демонстрирует готовность разрушить традиционное мышление".
Критика правозащитников
Предложение Трампа вызвало жесткую критику со стороны палестинцев, арабских стран и многих западных союзников США.
План президента США по расселению палестинцев нарушает международное право. Такое мнение выразила председатель независимой комиссии по палестинской территории, созданной Советом ООН по правам человека, Нави Пиллэй в интервью изданию Politico, опубликованном 9 февраля.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Израиль ввел войска в сектор Газа после масштабной атаки боевиков террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли десятки тысяч палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, скончавшихся от естественных причин.
В середине января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. На первом этапе предусмотрен обмен 33 заложников на 1 904 палестинских заключенных в течение шести недель. ХАМАС заявил, что восемь из 33 заложников мертвы, но не уточнил их имен.
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