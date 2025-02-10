Водитель Юрис не раз попадал в опасные ситуации на перекрестке улиц Иерикю и Лиелвардес. Сделать левый поворот с улицы Иерикю в направлении Тейки во время горящего зеленого сигнала светофора практически невозможно. По этой причине Юрис даже стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Опасный перекресток в Риге заставляет водителей регулярно нарушать правила
Юрис считает, что необходимо установить дополнительную секцию светофора, которая позволила бы безопасно совершать левый поворот.
Однако в Департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы он не смог найти понимающих слушателей - только услышал обещания, что когда-нибудь кто-то изучит этот перекресток.
Представитель Рижской думы в комментарии для передачи сообщила, что департамент знает об этой проблеме и заказал разработку проекта по улучшению данного перекрестка.
Эксперт по транспорту Оскар Ирбитис согласен, что изменения на перекрестке необходимы, и признает, что с сигналами светофора "там все не так, как должно быть".
Видео: сюжет программы Bez Tabu
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