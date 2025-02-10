Зеленский встретится с вице-президентом США Вэнсом в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп также направит в Украину своего специального посланника Кита Келлога, которому поручено разработать предложение о прекращении боевых действий, сообщил источник в офисе президента Украины.

Трамп требует скорейшего завершения войны, продолжающейся почти три года, в то время как Зеленский настаивает на предоставлении Вашингтоном твердых гарантий безопасности как части любой договоренности с Россией.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что встреча с Вэнсом состоится в пятницу в ходе Мюнхенской конференции. Тем временем источник в офисе президента Украины отметил, что Келлог прибудет в Украину 20 февраля.

Зеленский в понедельник, 10 февраля, призвал обеспечить Украине реальный мир и эффективные гарантии безопасности.

"Безопасность людей, безопасность нашего государства, безопасность экономических отношений и, конечно, устойчивость наших ресурсов: не только для Украины, но и для всего свободного мира", - заявил он в своем вечернем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Зеленский также сообщил, что ведется организация встречи с Трампом, но дата пока не определена.

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На прошлой неделе Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни, но исключил возможность личной поездки в Киев.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее в понедельник подтвердили, что Зеленский лично примет участие в саммите, который пройдет с 14 по 16 февраля.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, а также Келлог и Вэнс, сообщил председатель конференции Кристоф Хойсген на пресс-конференции в Берлине.

Представители российского правительства в конференции участвовать не будут.

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