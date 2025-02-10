Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чтобы обсудить усилия Вашингтона по прекращению трехлетней войны с Россией.
Зеленский встретится с вице-президентом США Вэнсом в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп также направит в Украину своего специального посланника Кита Келлога, которому поручено разработать предложение о прекращении боевых действий, сообщил источник в офисе президента Украины.
Трамп требует скорейшего завершения войны, продолжающейся почти три года, в то время как Зеленский настаивает на предоставлении Вашингтоном твердых гарантий безопасности как части любой договоренности с Россией.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что встреча с Вэнсом состоится в пятницу в ходе Мюнхенской конференции. Тем временем источник в офисе президента Украины отметил, что Келлог прибудет в Украину 20 февраля.
Зеленский в понедельник, 10 февраля, призвал обеспечить Украине реальный мир и эффективные гарантии безопасности.
"Безопасность людей, безопасность нашего государства, безопасность экономических отношений и, конечно, устойчивость наших ресурсов: не только для Украины, но и для всего свободного мира", - заявил он в своем вечернем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Зеленский также сообщил, что ведется организация встречи с Трампом, но дата пока не определена.
На прошлой неделе Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни, но исключил возможность личной поездки в Киев.
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее в понедельник подтвердили, что Зеленский лично примет участие в саммите, который пройдет с 14 по 16 февраля.
В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, а также Келлог и Вэнс, сообщил председатель конференции Кристоф Хойсген на пресс-конференции в Берлине.
Представители российского правительства в конференции участвовать не будут.
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