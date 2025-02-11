Как видим, Володин не способен додуматься до того, что в обязанности высших должностных лиц страны не входит комментировать каждое заявление нанятого Кремлем пропагандиста, не приводя при этом никаких доказательств, даже ссылок на анонимные источники.

"Что касается законодательства США, то это преступление может привести их на электрический стул. Поэтому они должны доказать, что живут в демократическом государстве, в правовом государстве, и мы будем этого требовать со своей стороны. Пусть они отправят Байдена вместе с Блинкеном на электрический стул, и тогда весь мир увидит, что это демократия. А если реакции нет, то молчите и никого не поучайте", - добавил Володин, подчеркнув, что "реакция должна быть четкой и немедленной".

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Если бы мы следовали ходу мыслей Володина, то Великобритании пришлось бы уже десять раз обратиться в ООН из-за призывов депутата Госдумы России Андрея Гурулева разбомбить Лондон и стереть его с лица земли.

При этом пропагандисты, конечно же, приплетают ко всему этому Украину, утверждая, что Байден давал заказы на политические убийства, которые он поручил президенту Украины Владимиру Зеленскому, по приказу которого их и выполняли "укронацисты".