На прошлой неделе в сообщениях российских пропагандистов преобладали обвинения в адрес Демократической партии США и администрации бывшего президента Джо Байдена. В свою очередь, о действующем президенте Дональде Трампе отзывались в весьма уважительном тоне, подчеркивая, что он не друг России, но его риторика понятна.
Видео ⟩ За занавесом: россияне требуют смертной казни для Байдена и Блинкена
Трамп и российский диктатор Владимир Путин понимают друг друга, а империалистическая риторика Трампа легитимизирует схожие амбиции России. Если Трамп во имя национальных интересов прибирает к рукам Гренландию и Панамский канал, то почему бы России не сделать то же самое с Кавказом, Молдовой или даже Балтией.
При этом, конечно, продолжалась очернение Украины, утверждалось, что эта страна является "непонятным большевистским формированием на русской земле", а украинская армия обвинялась в преступлениях против человечности, доказательства которых русские "взяли с потолка", и их не подтверждает ни один независимый источник.
Байдена и Блинкена на электрический стул
Естественно и неудивительно, что одной из главных тем обсуждения кремлевских пропагандистов стало заявление одиозного американского пропагандиста Такера Карлсона о том, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен при поддержке бывшего президента Байдена и при участии Центрального разведывательного управления планировали покушение на Путина.
Это громкое и скандальное заявление не было даже упомянуто ни одним авторитетным западным СМИ, за исключением таблоидов. В свою очередь, респектабельный портал Politico.com лишь указал на то, что никаких доказательств этому утверждению предоставлено не было.
Вместо этого портал завершил свой репортаж о выходке Карлсона абзацем о том, что "Карлсон, уволенный с Fox News в 2023 году из-за юридических проблем, связанных с неточными обвинениями в мошенничестве на президентских выборах в США 2020 года, теорией заговора, которую Карлсон часто озвучивал в своем шоу, повторяет риторику Кремля, критикуя военную помощь США Киеву и называя Украину "недемократической". В феврале прошлого года он ездил в Москву, чтобы провести широко разрекламированное интервью с Путиным, а в декабре снова отправился в Россию, чтобы взять интервью у министра иностранных дел Сергея Лаврова".
Между тем россияне считают, что сам факт того, что автором этого заявления является "уважаемый" Карлсон, является достаточным доказательством предполагаемого планирования Байденом убийства Путина, и для утверждений такого "эксперта" никаких доказательств не требуется.
В то время как западные СМИ не обратили внимания на слова Карлсона, в "стране дураков" России начался небывалый ажиотаж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже объявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности президента России. В свою очередь Государственная Дума РФ направила обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать информацию Карлсона о планах администрации Байдена по убийству Путина.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем заявлении подчеркнул, что "недопустимо обсуждать такие вопросы на государственном уровне, с участием госсекретаря, президента США. Что это значит? Страной, которая считает себя образцом демократии, руководят обычные преступники, убийцы. Прошел день с заявления Карлсона, а реакции нет. Ни Блинкен, ни Байден этого не опровергли".
Как видим, Володин не способен додуматься до того, что в обязанности высших должностных лиц страны не входит комментировать каждое заявление нанятого Кремлем пропагандиста, не приводя при этом никаких доказательств, даже ссылок на анонимные источники.
"Что касается законодательства США, то это преступление может привести их на электрический стул. Поэтому они должны доказать, что живут в демократическом государстве, в правовом государстве, и мы будем этого требовать со своей стороны. Пусть они отправят Байдена вместе с Блинкеном на электрический стул, и тогда весь мир увидит, что это демократия. А если реакции нет, то молчите и никого не поучайте", - добавил Володин, подчеркнув, что "реакция должна быть четкой и немедленной".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Если бы мы следовали ходу мыслей Володина, то Великобритании пришлось бы уже десять раз обратиться в ООН из-за призывов депутата Госдумы России Андрея Гурулева разбомбить Лондон и стереть его с лица земли.
При этом пропагандисты, конечно же, приплетают ко всему этому Украину, утверждая, что Байден давал заказы на политические убийства, которые он поручил президенту Украины Владимиру Зеленскому, по приказу которого их и выполняли "укронацисты".
Все эти разговоры о "заказах" Байдена звучат в то время, когда подобные убийства уже много лет совершаются по поручению Кремля. Например, в 2018 году британская прокуратура предъявила обвинение двум российским разведчикам в отравлении Сергея Скрипаля, основываясь на веских доказательствах. Аналогично западные страны, опять же основываясь на доказательствах, заявили, что Россия несет полную ответственность за использование боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" при отравлении российского оппозиционера Александра Навального. Точно так же нельзя не упомянуть убийства оппозиционера Бориса Немцова и антивоенной журналистки Анны Политковской. И последний самый скандальный инцидент, это, конечно, объятия Путина с освобожденным в результате обмена убийцей Вадимом Красиковым, который является полковником Федеральной службы безопасности (ФСБ) и отбывал пожизненное заключение в немецкой тюрьме за убийство оппонента российского режима в Берлине в 2019 году.
Трамп как защитник национальных интересов
"Нынешняя администрация сделала за девять дней больше, чем какая-либо другой. Трамп - это человек, который верит, что его ведет Бог и у него есть миссия, патриот Америки, который видит только национальные интересы своей страны. Он нам не друг, мы не должны питать иллюзий. В этой связи нам нужно задуматься о том, в чем заключаются наши национальные интересы", - заявил одиозный пропагандист Владимир Соловьев.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Трамп условно "хорош", потому что он говорит на языке, который понимает Россия. То есть не так, как говорили американские демократы - о том, что россияне считают "абстракциями", такими как международный правовой порядок, нерушимость государственных границ, суверенитет и права человека. Нет, руководящий принцип Трампа - национальные интересы, и это близко Кремлю. Если национальные интересы США требуют присоединения Гренландии, пусть так и будет, тогда Россия присоединит Балтию во имя национальных интересов. Это риторика, близкая сердцу и понятная россиянам. Интересы империй и великих держав превыше всего.
Тем самым пропагандисты утверждают, что Россия будет уважать интересы Америки, если она, в свою очередь, будет уважать интересы России. Такая сделка устраивает россиян, но губительна для остального мира. Тем более, что после вступления Трампа в должность и громких заявлений русские очень активно начинают говорить о своих национальных интересах, которые можно охарактеризовать одним словом - имперские амбиции.
При этом пропагандисты радуются, что Путин не похож на Андрея Козырева (бывший министр иностранных дел России с 1990 по 1996 год, в 1991 году призвавший страны мира признать независимость стран Балтии, в настоящее время проживает на Западе и является активным критиком путинского режима), который хотел угодить американцам.
"Трампу придется говорить с нами с уважением, понимая, что его национальные интересы не отменяют наших. У нас есть все ресурсы, чтобы защитить свои интересы", - говорят ангажированные Кремлем "политологи".
При этом россияне категорически отрицают какие-либо переговоры с Зеленским. Сам украинский президент заявил в интервью агентству "Associated Press", что прямые переговоры между Америкой и Россией без Украины очень опасны. "У них [Трампа и Путина] могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас опасно для всех", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что подобные российско-американские переговоры позволят Путину доказать свою правоту. Он получит безнаказанность и компромисс. Это будет означать, что так же может вести себя любой, и станет сигналом для других лидеров крупных стран, что можно делать то же самое.
Самолет и Мамыкин
Трагическая катастрофа в столице США Вашингтоне 30 января, когда вертолет армии США "Black Hawk" врезался в самолет "American Airlines", на борту которого находилось 64 человека (выживших не было), стала для пропагандистов очередным поводом для реализации своей идеологической повестки. Так сказать, ложью по трупам, на этот раз в буквальном смысле.
Соловьев и другие кричали, что произошедшая катастрофа - результат дикого хаоса в стране, устроенного демократами. Кремлевское телевидение также распространяло ложные утверждения, сделанные различными ультраправыми пользователями социальных сетей, о том, что армейский вертолет, врезавшийся в пассажирский самолет, пилотировала трансгендерная женщина из Национальной гвардии Вирджинии. Тот факт, что Национальная гвардия Вирджинии категорически отрицала это, конечно, не появился в российских новостях, поскольку информации в социальных сетях вполне достаточно.
Распространению подобных ложных слухов способствует российский нарратив о "деградировавшем Западе" и "правильных" консервативных ценностях, пропагандируемых Кремлем, в том числе через уголовное преследование представителей ЛГБТ-сообщества.
В свою очередь бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин на этот раз порадовал всех трогательной историей личной благодарности Путину, который принял его в России, тем самым спасая от пожизненного заключения в Латвии. На самом деле Мамыкину грозило пять лет тюрьмы за прославление российской войны, но пропагандист, конечно, мыслит глобальными категориями, а годы не считает.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
"Война на Украине - это война за духовные ценности, за наш русский мир, а также за Латвию, потому что это тоже русская земля", - заявил Мамыкин, добавив, что, по его мнению, в России вскоре будут созданы правительства стран Балтии в изгнании, сформированные из лояльных России людей.
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