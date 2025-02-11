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Интервью "Российские подлодки обязаны всплыть": остановка теневого флота на Балтике, диверсии и Датские проливы

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Теневой флот России, курсируя мимо Эстонии, неминуемо проходит узкие Датские проливы. Можно ли их закрыть, кто и как защищен с точки зрения международного морского права, рассказала профессор из Дании. Уже после того как был готов этот материал, стало известно о крушении танкера с мазутом в порту Усть-Луга недалеко от Нарвы, сообщает Rus.Postimees.

После дискуссии политиков Эстонии и Финляндии о том, как остановить теневой флот РФ, который пополняет военный бюджет Москвы и грозит экологической катастрофой Балтике, последовала серия угроз от официальных лиц России, вплоть до подготовки прямого военного столкновения с НАТО.

На этом фоне власти Дании уже полгода ведут дискуссии с союзниками о доступности Датских проливов для транзита российской нефти, а министр обороны Эстонии говорит о новых страховых сборах с каждого судна.

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