Интервью "Российские подлодки обязаны всплыть": остановка теневого флота на Балтике, диверсии и Датские проливы

Теневой флот России, курсируя мимо Эстонии, неминуемо проходит узкие Датские проливы. Можно ли их закрыть, кто и как защищен с точки зрения международного морского права, рассказала профессор из Дании. Уже после того как был готов этот материал, стало известно о крушении танкера с мазутом в порту Усть-Луга недалеко от Нарвы, сообщает Rus.Postimees.