Российские официальные лица, как обычно, утверждают, что дроны были сбиты, но их обломки нанесли ущерб некоему промышленному предприятию.

Между тем, на фотографиях и видео, распространяемых в социальных сетях, виден сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на местных жителей сообщает, что пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Крекинг" в Саратове. Это предприятие входит в состав компании "Роснефть".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил налет беспилотников на регион и сообщил о повреждении "промышленного объекта", не уточнив при этом никаких подробностей. В регионе объявлена воздушная тревога.

Информацию об ударах по Энгельсу российские власти пока никак не прокомментировали.

"ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео со взрывами и пожарами и утверждает, что атаке подвергся военный аэродром. Украинские СМИ также опубликовали видеоролики, на которых запечатлены действующие системы ПВО. Эти видео сняли жители Энгельса.

В Энгельсе находится российская стратегическая авиабаза. Базирующиеся там бомбардировщики регулярно наносят удары крылатыми ракетами по украинской территории.

Аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно закрыты, сообщает Росавиация.

Последний раз Саратов и Энгельс подверглись широкому удару в начале января. Тогда загорелось нефтехранилище комбината "Кристалл", принадлежащего федеральному государственному агентству "Росрезерв". Там хранилось топливо для авиабазы "Энгельс-2". А в середине января в результате атаки украинских дронов произошел пожар на Саратовском НПЗ.

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