Липину интересно Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян приехал в Ригу - почему ему не дали ВНЖ, и чему он учит зрителей

Кто такой Арсен Маркарян?

Я очень рад, если вам в соцсетях не попадались вырезки из подкастов Маркаряна. Но для контекста статьи важно понимать, кто он и чем известен.

Арсен Маркарян - это блогер, который начинал с роликов о здоровом образе жизни, но постепенно перешел на ниву отношений мужчин и женщин. И Маркарян - махровый сексист.

Он уверен, что женщина априори глупее мужчины. И разговаривать, по мнению блогера, женщинам вообще не о чем. Также Маркарян утверждает, что женщины развалили СССР, потому что "хотели прокладок". Кстати, в "зиге" Маска блогер тоже ничего страшного не видит.

Ну и напоследок - Маркарян признался, что спал с 12-13-летними девочками, когда ему было 18-19 лет. Ну, то есть признался в том, что является педофилом. Позже блогер утверждал, что пошутил. Ах да, еще Маркарян дает советы по тому, как насиловать женщин. И говорит о том, что "изнасиловать - это полезный опыт".

Маркарян в Риге

Сейчас Маркарян живет в Дубае, так как в России на него заведено уголовное дело о призывах к терроризму. Кстати, оказывается, что Маркарян хотел получить латвийский ВНЖ, но как раз в этот момент стало обязательным требование знания языка, и блогер к этой идее охладел.

В Риге Маркарян посетил музей КГБ, о чем сам рассказал в одном из своих стримов.