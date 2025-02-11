Ryanair отменяет шесть маршрутов из Таллинна

Ryanair осуществила большие сокращения на летний сезон 2025 года в Австрии, Германии, Франции, Испании, Дании и Италии, обвиняя правительства этих стран в повышении сборов, связанных с авиацией. Также в середине прошлого года Ryanair сообщила о проблемах с доступностью самолетов, что привело к закрытию базы в Билунне и сокращению числа самолетов в Бергамо на четыре.

О введении в Таллиннском аэропорту сбора за безопасность в размере трех евро Ryanair был проинформирован еще в сентябре 2024 года и, несмотря на это, утвердила летнее расписание с 11 маршрутами.

"Если изменения связаны также с этим видом сбора, то, чтобы снизить недовольство пассажиров, следовало бы внести коррективы в расписание еще при его составлении и до начала продажи билетов, а также уведомить аэропорт о своих намерениях", - отметила Хольтс.

Ryanair является одной из самых прибыльных, но и одной из самых противоречивых авиакомпаний в мире. "Авиакомпания пользуется большой популярностью среди пассажиров благодаря низким ценам, но также сильно критикуется за свои правила, политику по багажу и тактику продажи билетов. Также у аэропортов есть смешанные чувства по поводу партнера, который, с одной стороны, привозит в аэропорты интересные направления и пассажиров, но с другой стороны, может вести себя крайне неожиданно", - добавила она.