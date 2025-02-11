Авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов и отменила рейсы с апреля по октябрь из Таллинна в Биллунн, Бергамо, Пафос, Рим, Тревизо и Вену, пишет Rus Postimees.
Ryanair отменяет шесть маршрутов из Таллинна
Как заявила руководитель по коммуникациям AS Tallinna Lennujaam Маргот Хольтс, на самом деле временно будут удалены только четыре направления, так как на Биллунн можно летать с airBaltic, а в Милан можно добраться через аэропорт Мальпенса. Существенных изменений в числе направлений по сравнению с прошлым годом не произошло, потому что, вместо 50 направлений в прошлом году, этим летом можно будет летать в 49.
Аэропорт получил первые сообщения от пассажиров об отмене рейсов вчера вечером и заметил, что авиакомпания приостановила продажу билетов на указанные направления на своем сайте.
"Это стало для нас большой неожиданностью, потому что еще на встрече на прошлой неделе авиакомпания подтвердила, что будет летать по 11 маршрутам этим летом. Также авиакомпания не сообщила нам о недовольстве по поводу маршрутов, аэропортовых сборов или изменениях в расписании. Мы надеемся как можно скорее узнать у авиакомпании, связано ли это с нехваткой самолетов или с другими причинами, а также выяснить, что будет с этими маршрутами в зимний сезон", - сказала Хольтс.
Ryanair осуществила большие сокращения на летний сезон 2025 года в Австрии, Германии, Франции, Испании, Дании и Италии, обвиняя правительства этих стран в повышении сборов, связанных с авиацией. Также в середине прошлого года Ryanair сообщила о проблемах с доступностью самолетов, что привело к закрытию базы в Билунне и сокращению числа самолетов в Бергамо на четыре.
О введении в Таллиннском аэропорту сбора за безопасность в размере трех евро Ryanair был проинформирован еще в сентябре 2024 года и, несмотря на это, утвердила летнее расписание с 11 маршрутами.
"Если изменения связаны также с этим видом сбора, то, чтобы снизить недовольство пассажиров, следовало бы внести коррективы в расписание еще при его составлении и до начала продажи билетов, а также уведомить аэропорт о своих намерениях", - отметила Хольтс.
Ryanair является одной из самых прибыльных, но и одной из самых противоречивых авиакомпаний в мире. "Авиакомпания пользуется большой популярностью среди пассажиров благодаря низким ценам, но также сильно критикуется за свои правила, политику по багажу и тактику продажи билетов. Также у аэропортов есть смешанные чувства по поводу партнера, который, с одной стороны, привозит в аэропорты интересные направления и пассажиров, но с другой стороны, может вести себя крайне неожиданно", - добавила она.
В аэропорту оценивают влияние отмененных рейсов Ryanair как незначительное. "Нашей целью является поддержание транспортной доступности Эстонии и поиск новых перевозчиков для отмененных маршрутов. За счет этих отмен количество пассажиров снизится менее чем на пять процентов, а общий пассажиропоток в 2025 году останется на уровне прошлого года", - заявила Хольтс, добавив, что Ryanair продолжит полеты по направлениям Барселона, Берлин, Дублин, Лондон (Станстед), Милан (Мальпенса) и Стокгольм.
"Возможностей для полетов из Таллинна и этим летом предостаточно, так как в летнем сезоне будет доступно 49 направлений - всего на одно меньше, чем в прошлом году", - отметила она.
Новые маршруты летнего сезона 2025 года из Таллинна: авиакомпания airBaltic открывает новые рейсы в Рейкьявик, Тирану (Албания) и Барселону, а вместо короткой серии рейсов в Пальму-де-Майорку теперь будут выполняться регулярные рейсы на протяжении всего сезона.
Прямые рейсы из Таллинна в летнем сезоне 2025 года (с 31 марта по 26 октября) по 49 направлениям: Амстердам, Анталья, Барселона, Берлин, Биллунн, Бирмингем, Брюссель, Бодрум, Бургас, Катания, Дублин, Эдинбург, Энфида, Франкфурт, Фуншал, Женева, Хельсинки, Ираклион, Хургада, Стамбул, Кярдла, Копенгаген, Курессааре, Ламеция, Ларнака, Лондон, Мадрид, Манчестер, Малага, Мальта, Милан, Мюнхен, Ницца, Осло, Пальма-де-Майорка, Париж, Прага, Рейкьявик, Родос, Рига, Шарм-эль-Шейх, Сплит, Стокгольм, Тампере, Тирана, Тиват, Варшава, Вильнюс и Цюрих.
Регулярные авиакомпании в 2025 году в Таллине: airBaltic, Eurowings, Finnair, Jet2, LOT, Lufthansa, norwegian, NyxAir, Pegasus, Ryanair, SAS, SunExpress, SWISS, Transavia, Turkish Airlines и Wizz Air.
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