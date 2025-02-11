Новые навесы на остановках в Риге будут установлены к началу марта

Многие остановки в городе уже около двух месяцев остаются без навесов и скамеек. Размещение новых навесов было отложено, так как в конструкциях обнаружился ряд несоответствий, допущенных подрядчиком - фирмой Palami. Все недостатки следовало устранить до 30 января.

"Дефекты устранены, срок установки был продлен до 4 марта. 5 марта должно быть, если не будет осложнений. Или если погода не позволит, то будет продление срока, может быть, на несколько дней", - сообщил инженер-строитель из отдела управления строительством Рижской думы Юрис Тауриньш.

Всего в Риге планируют установить 500 новых навесов, но на первом этапе - только 56. Пока что полностью установлены пять.

Не все навесы будут одинакового размера: часть из них сделают больше и поставят там, где выше пассажиропоток. Также некоторые навесы будут с "зелеными" крышами: на них высадят суккулентные растения.

Видео: Сюжет LSM+

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