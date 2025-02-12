Шторм по имени DeepSeek: Кризис искусственного интеллекта на Западе реален

Появление китайской большой языковой модели DeepSeek-R1, с ее впечатляющими возможностями и низкой стоимостью разработки, шокировало финансовые рынки; начались разговоры о моменте "Спутника" для искусственного интеллекта (ИИ). Но то, что мощная, инновационная китайская модель сумела достичь паритета с американскими моделями, не должно удивлять. Это предсказуемый результат серьезной ошибки в политике США и Запада, а виновата в ней во многом сама ИИ-отрасль.