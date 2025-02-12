Появление китайской большой языковой модели DeepSeek-R1, с ее впечатляющими возможностями и низкой стоимостью разработки, шокировало финансовые рынки; начались разговоры о моменте "Спутника" для искусственного интеллекта (ИИ). Но то, что мощная, инновационная китайская модель сумела достичь паритета с американскими моделями, не должно удивлять. Это предсказуемый результат серьезной ошибки в политике США и Запада, а виновата в ней во многом сама ИИ-отрасль.
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Шторм по имени DeepSeek: Кризис искусственного интеллекта на Западе реален
О росте потенциала Китая в разработках ИИ специалисты прекрасно знали. Дело в том, что китайские ученые и компании, работающие в сфере ИИ, поразительно открыты в своей деятельности: они публикуют статьи, создают программы с открытым кодом, общаются с исследователями и журналистами из США. В июле в газете New York Times вышла статья под заголовком "Китай догоняет США в разработках искусственного интеллекта".