Фото На концерт Галкина в Резекне раскупили все билеты

Выступление Максима Галкина в Резекне запланировано на 13 августа. "Жду нашей встречи!" - написал артист в сторис.

Напомним, что шоумен ежегодно приезжает с концерты в Латвию. Этот год не стал исключением. 1 и 2 августа он выступит в Цесисе, 6 августа в Лиепае, 7 августа в Юрмале. 9 августа можно посетит его шоу в Рое, а 12-го в Даугавпилсе.

Фото: сторис/ Instagram Максима Галкина

"Максим Галкин — не просто артист, он — жанр. Максима можно сравнить только с ним самим, потому что выступление каждого артиста уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда доносит это тонко и умело. Его шутки всегда актуальны, а общение с аудиторией напоминает задушевную беседу со старыми друзьями", - написано в описании к мероприятию.

Концерты Галкина всегда проходят с аншлагом. В прошлом году было именно так.

Организаторы концертов отмечают, что Максим Галкин всегда знает, как найти отклик в сердцах самых разных зрителей, объединяя поколения и культуры. Максим не только развлекает, но и заставляет задуматься. Это делает его концерты действительно стоящими. На протяжении более двадцати лет лучшей рецензией на его талант была фраза: "Все билеты проданы!".

Напомним, в 2024 году Максим Галкин и Алла Пугачева стали почетными гостями на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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