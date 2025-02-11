В Риге за ограбление мужчины задержан ранее судимый 17-летний парень

К мужчине подошел незнакомый молодой человек, который ехал в том же трамвае, и попросил мобильный телефон, якобы, чтобы позвонить. Мужчина отказал, однако молодой человек разными способами пытался спровоцировать его на конфликт. После этого молодой человек напала на мужчину и забрал его мобильный телефон.

Получив информацию о произошедшем, сотрудники Зиемельского управления Рижского регионального управления Госполиции начали расследования и в ходе оперативных мероприятий 6 февраля задержали подозреваемого. Он родился в 2007 году и уже несколько раз был судим за различные преступления, в том числе и за ограбления. У задержанного полицейские обнаружили похищенный телефон, который был возвращен законному владельцу.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс. К задержанному на время расследования применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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