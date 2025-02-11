"Может, они будут в России, а может, и не будут". Трамп попросил компенсацию за помощь США Украине

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Что такое редкоземельные элементы и зачем они Трампу

К редкоземельным элементам относится группа 17 металлов, которые используются при производстве электроники, а также электромоторов. Несмотря на название, эти металлы широко распространены на Земле, но довольно трудно найти их концентрацию в одном месте и наладить массовое производство, способное окупиться.

Меловая скала в селе Белокузьминовка около Краматорска. Украина богата различными природными ресурсами Фото: Getty Images

Впрочем, как отмечает Reuters, Трамп мог иметь в виду не только эти конкретные вещества, но критически важные минералы в целом, то есть полезные ископаемые, имеющие большое значение для основных отраслей современной промышленности.

Агентство напоминает, что у Украины есть большие запасы урана, лития и титана, однако они не входят в число крупнейших в мире — и в США имеются собственные запасы этих, а также других критически важных минералов.

Как недавно написал обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, Зеленский включил в свой «План победы» предложение поделиться украинскими природными ресурсами «именно для того, чтобы угодить всем известной натуре Трампа, для которого главное — это подход „ты мне — я тебе"».

«Неважно, что Украина богата совсем не редкоземельными металлами, о которых говорил Трамп, а литием, марганцем, титаном и ураном. Американский президент не отличается вниманием к деталям», — пишет Чемпион.