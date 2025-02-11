Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен получить компенсацию в виде доступа к природным ресурсам за многомиллиардную помощь, которую он оказывает Украине в ее противостоянии российской агрессии. Тем временем, по данным западных СМИ, американские дипломаты продолжают работать над планом окончания войны, однако данных о конкретных предложениях новой администрации Белого дома по-прежнему нет. Рассказываем о последних заявлениях Трампа об Украине и реакции на них.
"Может, они будут в России, а может, и не будут". Трамп попросил компенсацию за помощь США Украине
Что Трамп говорит об украинских природных ресурсах
Последние громкие заявления президента США об Украине прозвучали в его интервью телекомпании Fox News.
Оно вышло в эфир вскоре после публикации таблоида New York Post, сообщившего, что Трамп якобы провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Позже Трамп признал, что действительно поддерживает контакт с Путиным, однако остается неясным, когда именно они говорили — до его инаугурации, или уже после.
Отвечая на вопросы Fox News, Трамп заявил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь, предоставленную во время войны. При этом он дал понять, что противостояние Украины и России может закончиться победой любой из сторон, и ему неизвестно, удастся ли заключить мирное соглашение.
«Они могут договориться, могут и не договориться. Они могут когда-нибудь быть в России, или могут не быть в России, — сказал Трамп об Украине. — Но у нас там будут все эти деньги, и я хочу их вернуть».
По словам Трампа, украинская «территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов, с точки зрения нефти и газа». «Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — добавил Трамп.
При этом в интервью Fox News Трамп назвал сумму предполагаемой сделки между Украиной и США о доступе к природным ресурсам в 500 млрд долларов, на что украинские чиновники, по его словам, «фактически согласились».
В громкой публикации New York Post о «телефонном звонке» между Трампом и Путиным фигурировала цифра соглашения в 500 млн долларов, то есть на порядок меньше, однако не исключено, что кто-то (либо журналистка издания, либо же сам Трамп) просто перепутал числительное.
По данным американского Госдепартамента на 20 января 2025 года, то есть перед инаугурацией Трампа, за время полномасштабного российского вторжения в Украину США предоставили Украине военную помощь примерно на 69,2 млрд долларов.
При этом авторитетный американский аналитический Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) оценивает общий объем американской помощи Украине с начала полномасштабной войны в 175 млрд долларов.
Как отреагировал Зеленский
С идеей доступа к украинским природным ресурсам Трамп выступил еще около 10 дней назад, когда общался с репортерами в Белом доме. С тех пор на это предложение ответил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил в недавнем интервью агентству Reuters, что готов к сотрудничеству с США в этом вопросе.
По словам Зеленского, об украинских природных ресурсах в числе прочего говорилось в так называемом «Плане победы», стратегии Киева по окончанию войны. Этот план Киев в конце прошлого года представил Трампу и администрации предыдущего президента Джо Байдена.
При этом Зеленский заявил, что Украина ждет от США инвестиций в украинские месторождения, и страна готова предоставить американским компаниям к ним доступ, чего не делают многие другие государства мира.
«Я ему сказал: „Это очень богатая земля. И у нас есть полезные ископаемые", — сказал Зеленский о своем недавнем разговоре с Трампом. — Это не означает, что мы кому-то отдаем. Даже стратегическим партнерам. Речь идет о партнерстве, поэтому мы стратегические партнеры. То есть вкладывайте деньги, инвестируйте пожалуйста, давайте свои компании, пусть они приезжают. Давайте вместе это разрабатывать, зарабатывать деньги».
Зеленский добавил, что многие украинские ископаемые имеют значительную ценность с точки зрения военных технологий. Поэтому важно, чтобы их получали страны Запада, а не Россия, которая, по словам украинского президента, может их использовать для нападения.
Зеленский также сказал газете Guardian, что страны, которые помогали защитить Украину, в том числе США, должны получить контракты на ее послевоенное восстановление.
«Те, кто помогает нам спасти Украину получат возможность ее восстановить, их компании вместе с украинскими компаниями, — заявил президент Украины в интервью, опубликованном во вторник. — Все эти вещи мы готовы обсуждать в деталях».
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Что такое редкоземельные элементы и зачем они Трампу
К редкоземельным элементам относится группа 17 металлов, которые используются при производстве электроники, а также электромоторов. Несмотря на название, эти металлы широко распространены на Земле, но довольно трудно найти их концентрацию в одном месте и наладить массовое производство, способное окупиться.
Впрочем, как отмечает Reuters, Трамп мог иметь в виду не только эти конкретные вещества, но критически важные минералы в целом, то есть полезные ископаемые, имеющие большое значение для основных отраслей современной промышленности.
Агентство напоминает, что у Украины есть большие запасы урана, лития и титана, однако они не входят в число крупнейших в мире — и в США имеются собственные запасы этих, а также других критически важных минералов.
Как недавно написал обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, Зеленский включил в свой «План победы» предложение поделиться украинскими природными ресурсами «именно для того, чтобы угодить всем известной натуре Трампа, для которого главное — это подход „ты мне — я тебе"».
«Неважно, что Украина богата совсем не редкоземельными металлами, о которых говорил Трамп, а литием, марганцем, титаном и ураном. Американский президент не отличается вниманием к деталям», — пишет Чемпион.
Кроме того, как напоминают и Зеленский, и западные обозреватели, значительная часть украинских природных ресурсов находится на территориях, оккупированных российскими войсками. Поэтому перспективы их разработки остаются в принципе неопределенными — и невозможными в условиях продолжающейся войны.
Известный украинский политолог и журналист Виталий Портников предполагает, что Трамп заговорил об украинских природных ресурсах из желания показать своим избирателям, почему Вашингтон должен и дальше оказывать Киеву поддержку.
Портников напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал выделение Украине американских средств.
«Если [Трамп] понимает, что Путин готов к многолетнему продолжению российско-украинской войны, и в этой ситуации отказ от помощи Украине будет очевидным политическим поражением для Белого дома, то как он должен объяснить по крайней мере тем американцам, которые за него голосовали и верили в слова „деньги на ветер", продолжение и увеличение помощи Украине?» — спрашивает Портников.
«Ну и теперь мы понимаем, как. Речь может идти [...] о том, что американцы помогают Украине, чтобы в будущем получить доступ к месторождениям, которые являются стратегически ценными для развития американской экономики», — считает эксперт.
Что известно о «мирном плане» Вашингтона
Трамп говорит об украинских полезных ископаемых, пока представители его администрации готовятся к переговорам с Украиной, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля.
Британская газета Daily Telegraph написала, что специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог может представить там элементы своих предложений об окончании войны (хотя раньше он говорил, что «мирный план» должен обнародовать только сам президент США). После визита в Мюнхен Келлога ждут в Киеве.
CNN и Bloomberg сообщают со ссылкой на свои источники, что Келлог представит Трампу свой план в течение ближайших недель.
Вскоре после выборов Трамп призывал Путина остановить боевые действия и угрожал ввести против России новые санкции, если он этого не сделает.
Тем временем Зеленский в интервью Guardian заявил, что частью будущих мирных договоренностей может стать обмен территориями: Украина вернет захваченные районы Курской области, а Россия — оккупированные украинские земли.
«Мы поменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, но добавил, что пока не знает, какие именно занятые Россией районы попросит взамен. «Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритетов здесь нет», — цитирует его Guardian.
О содержании нового плана Келлога достоверных сведений нет, однако в прессе фигурируют следующие версии:
- Daily Telegraph сообщает, что речь может идти о продолжении военной помощи Украине в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. (Президент Зеленский, как уже было сказано, это поддерживает.)
- CNN также пишет, что Украина может получить больше военной помощи при условии, что будет прекращен огонь и начнутся мирные переговоры. После этого, согласно этим данным, на линии фронта могут появиться европейские миротворцы. (Зеленский пока выступает против временного прекращения огня, утверждая, что это позволит России лучше подготовить наступление и не даст гарантий безопасности.)
- Келлог также поддерживал идею проведения в Украине президентских выборов во время перемирия. CNN считает, что таким образом США могут готовить почву для ухода Зеленского с поста президента, чтобы таким образом «подсластить сделку и привлечь Кремль к переговорам». (В воскресном интервью телекомпании ITV Зеленский довольно категорично выступил против проведения выборов до завершения войны на постоянной основе: по его мнению, это разрушит украинскую армию и укрепит позиции России).
- Как отмечают авторы публикаций в западных СМИ, одним из главных препятствий для мира остается позиция России, которая пока не видит причин прекращать военные действия. «Сейчас [Кремль] побеждает на поле боя — хотя это не происходит быстро, его войска продвигаются», — пишет в связи с этим CNN.
- «Я лучше промолчу». СМИ сообщили о разговоре Трампа с Путиным об Украине — что об этом известно на самом деле
- «Разговор с этим убийцей — это уже компромисс». Как понимать слова Зеленского о готовности к переговорам с Путиным
- «Я окажу Путину очень большую услугу». Что теперь известно о плане Трампа добиться окончания войны и что о нем думают в Москве и Киеве