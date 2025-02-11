Корабли ВМС Германии пострадали в результате саботажа

Он рассказал, что были зафиксированы попытки проникнуть на морские базы с моря и с суши, однако были и случаи, когда люди пытались приблизиться к солдатам в униформе, когда те отправляются домой.

"Наша оценка - нас проверяют", - указал Каак, который также является инспектором ВМC. Однако он не раскрыл, кого флот подозревает в совершении этих инцидентов.

Он также не стал комментировать сообщения немецких СМИ о том, что саботаже подвергся новый корвет, построенный в Гамбурге и запланированный к вводу в эксплуатацию ВМС. По сообщениям СМИ, в ходе проверки в январе в приводе корвета Emden было обнаружено несколько килограммов металлической стружки, которая могла бы нанести серьезный ущерб, если бы ее не обнаружили вовремя.

Каак рассказал о попытках расшатать общество в Германии и во всем альянсе НАТО, добавив, что эти случаи саботажа могут послужить основой для активных военных действий в дальнейшем.

Каак напомнил, что Германия усилила меры по борьбе с диверсиями в 2022 году, и предупредил, что угроза со стороны России сейчас гораздо сильнее, чем два года назад.

Министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом году предупредил, что Россия до 2029 года может начать военное вторжение на территорию НАТО. Каак также указал на такую вероятность.

"Нам нельзя терять время. В течение ближайших недель мы сначала внутри согласуем необходимые мероприятия и после этого их опубликуем. У нас много работы", - сообщил Каак, который предложил план по стратегическому расширению военного флота.

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