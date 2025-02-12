Москва освободила гражданина США Марка Фогеля, в РФ прилетал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, сообщили в Белом доме.
Белый дом: РФ освободила гражданина США Фогеля
Россия освободила гражданина США Марка Фогеля, задержанного в 2021 году и впоследствии находившегося в РФ в заключении. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит демонстрацией доброй воли с российской стороны и знаком, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине", - отмечается в заявлении.
Спецпосланник Трампа прилетал в РФ за Фогелем
Уиткофф - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку.
"Благодаря лидерству президента Трампа Марк Фогель уже сегодня вечером окажется на американской земле и воссоединится со своей семьей и близкими", - добавил Уолтц.
Как уточнило агентство AFP со ссылкой на Белый дом, Уиткофф участвовал в освобождении американца и на момент заявления "покидал воздушное пространство России" вместе с Фогелем на борту самолета.
Уиткофф, который ранее сыграл ключевую роль в продвижении перемирия между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС, - первый высокопоставленный американский чиновник, совершивший поездку в РФ в последние время, добавило AFP.
По оценкам Белого дома, освобождение гражданина США может предвещать перемирие в войне РФ в Украине.
Прибытие бизнес-джета из Вашингтона в Москву
Информация о прибытии из Вашингтона в Москву бизнес-джета Gulfstream G650ER появилась в российских и украинских Telegram-каналах, которые предположили, что этот самолет связан со Стивом Уиткоффом. При этом агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию отмечало, что самолет выполнял "разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия".
Марк Фогель был задержан в Шереметьево 15 августа 2021 года, напомнило агентство "Интерфакс". Гражданину США было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и психотропных веществ.
Фогель преподавал в англо-американской школе, ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года обладал дипстатусом.
Химкинский городской суд в 2022 году приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима под делу о "контрабанде наркотиков". Американец утверждал, что употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике.
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