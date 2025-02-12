Белый дом: РФ освободила гражданина США Фогеля

По оценкам Белого дома, освобождение гражданина США может предвещать перемирие в войне РФ в Украине.

Прибытие бизнес-джета из Вашингтона в Москву

Информация о прибытии из Вашингтона в Москву бизнес-джета Gulfstream G650ER появилась в российских и украинских Telegram-каналах, которые предположили, что этот самолет связан со Стивом Уиткоффом. При этом агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию отмечало, что самолет выполнял "разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия".

Марк Фогель был задержан в Шереметьево 15 августа 2021 года, напомнило агентство "Интерфакс". Гражданину США было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и психотропных веществ.

Фогель преподавал в англо-американской школе, ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года обладал дипстатусом.

Химкинский городской суд в 2022 году приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима под делу о "контрабанде наркотиков". Американец утверждал, что употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!