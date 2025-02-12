За минувшие сутки спасателям сообщили о нескольких детях на льду

Однако спасатели напоминают, что находиться на льду сейчас опасно. При этом служба призывает граждан проявлять ответственность, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не проходить равнодушно, если видно, что дети или молодые люди катаются по небезопасному льду.