Вчера спасатели получили три вызова - два в Риге и один в Лиепае - о детях, которые находятся на льду, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
За минувшие сутки спасателям сообщили о нескольких детях на льду
К моменту прибытия спасателей дети уже сошли со льда.
Однако спасатели напоминают, что находиться на льду сейчас опасно. При этом служба призывает граждан проявлять ответственность, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не проходить равнодушно, если видно, что дети или молодые люди катаются по небезопасному льду.
За прошедшие сутки служба получила в общей сложности 51 вызов - 13 на тушение пожаров, 30 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.
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