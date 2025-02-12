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За минувшие сутки спасателям сообщили о нескольких детях на льду

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Дети на льду. Иллюстративное фото.
Дети на льду. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вчера спасатели получили три вызова - два в Риге и один в Лиепае - о детях, которые находятся на льду, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

К моменту прибытия спасателей дети уже сошли со льда.

Однако спасатели напоминают, что находиться на льду сейчас опасно. При этом служба призывает граждан проявлять ответственность, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не проходить равнодушно, если видно, что дети или молодые люди катаются по небезопасному льду.

За прошедшие сутки служба получила в общей сложности 51 вызов - 13 на тушение пожаров, 30 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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