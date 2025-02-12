Актриса Дарта Даневича раскрыла историю знакомства с возлюбленным

"В двадцать с небольшим лет для меня не было ничего важнее профессионального роста, казалось, что мы можем проявить себя только с помощью деятельности, видимой посторонним. Но теперь, когда у меня есть сын и я могу выбирать, сидеть ли на репетиции по восемь часов, ожидая, когда нужно будет вынести поднос, или потратить это время на то, чтобы наблюдать, как мой ребенок растет и учится чему-то новому, я выбираю свои приоритеты. Даже когда он родился четыре года назад, я чувствовала, что время уходит из моих рук, и нужно тщательно обдумывать, как и с кем ты проводишь это время", - рассказывает Даневича в интервью журналу Ieva.