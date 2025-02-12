Актриса Дарта Даневича, недавно объявившая о своем уходе из театра "Дайлес", не скрывает, что в какой-то мере набраться смелости сделать это ей помог и ее друг, бизнесмен Янис Кисиелс. Теперь она раскрывает историю их знакомства.
Актриса Дарта Даневича раскрыла историю знакомства с возлюбленным
"В двадцать с небольшим лет для меня не было ничего важнее профессионального роста, казалось, что мы можем проявить себя только с помощью деятельности, видимой посторонним. Но теперь, когда у меня есть сын и я могу выбирать, сидеть ли на репетиции по восемь часов, ожидая, когда нужно будет вынести поднос, или потратить это время на то, чтобы наблюдать, как мой ребенок растет и учится чему-то новому, я выбираю свои приоритеты. Даже когда он родился четыре года назад, я чувствовала, что время уходит из моих рук, и нужно тщательно обдумывать, как и с кем ты проводишь это время", - рассказывает Даневича в интервью журналу Ieva.
На вопрос, поступила бы она так же, если бы осталась одна с ребенком, она отвечает: "Не знаю. Мне бы хотелось думать, что я поступила бы так же. Потому что я подготовила себе подушку безопасности. Но, возможно, в другой ситуации я бы поступила еще более решительно. Может быть, поступлю так через полгода или год".
Когда речь заходит о знакомстве с Кисиелсом, с которым она впервые появилась на публике на премьере отечественной комедии "Родительское собрание", Дарта говорит, что никакой особенной истории не существует.
"Мы встретились в театре... Но не в театре "Дайлес", мы оба ходили на спектакль как зрители. Так как театр в жизни человека может быть очень важен... Так что ходите в театр!"
Галерея: Премьера фильма "Родительское собрание"
После разочарования в предыдущих отношениях Даневича не боится снова влюбиться, но не скрывает, что ей было бы очень стыдно, если бы после всего пережитого она продолжила наступать на те же грабли.
"Тогда меня можно было бы назвать глупой. Сейчас я гораздо более внимательна, наблюдательна, аналитична и, в некотором роде, прагматична. Для романтической сказки, может быть, это звучит плохо, но в реальной жизни хорошо работает", - говорит Даневича.
В конце января стало известно, что актриса уйдет из штата театра "Дайлес". Однако в театре подчеркивают, что сотрудничество с актрисой продолжится и в дальнейшем ее можно будет увидеть в спектаклях театра "Дайлес" - в том числе и в новых постановках.
Полный текст интервью читайте в номере журнала Ieva от 12 февраля.
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