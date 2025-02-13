"Учу язык, но это непросто": Гориславец о переезде в Ригу и награде "Ночи лицедеев"

Актер театра и кино Володимир Гориславец родился в Украине, но до 24 февраля 2022 года жил и работал в Москве, где десять лет активно снимался в кино- и телепроектах. Война привела его в Ригу, в Рижский русский театр им. М. Чехова. Здесь он не просто продолжил заниматься любимым делом, но и удостоился награды "Ночи лицедеев" (2024) за роль второго плана в спектакле "Визит старой дамы".
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TVNET+ побывал на репетиции спектакля "Леди Макбет" в Рижском русском театре им. М. Чехова, в котором Володимир исполняет роль Дункана.
Напомним, 14 февраля в Большом зале Рижского русского театра им. Михаила Чехова состоится премьера спектакля Лауры Грозы "Леди Макбет" по пьесе Артура Дициса, написанной по мотивам знаменитой "шотландской пьесы" Уильяма Шекспира.
В роли леди Макбет - Вероника Плотникова, а Макбета играет Евгений Пронин. Кроме них, на сцене: Володимир Гориславец, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Родион Кузьмин, Константин Никулин, Александр Маликов, Екатерина Фролова и другие.
Обычно, говоря о пьесе "Макбет", отмечают, что это трагедия амбиций и жажды власти, а также исследование природы зла. Однако лейтмотивом текущего сезона в Театре им. Чехова является тема любви, и в спектакле "Леди Макбет" режиссер Лаура Гроза подобрала к широко известной фабуле иные ключи и необычную палитру выразительных средств.
Володимир Гориславец в Риге уже третий год. В 2022 году он был принят в труппу Рижского русского театра имени Михаила Чехова.
Видео: Володимир Гориславец (фрагмент интервью)