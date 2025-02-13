"Учу язык, но это непросто": Гориславец о переезде в Ригу и награде "Ночи лицедеев"

Актер театра и кино Володимир Гориславец родился в Украине, но до 24 февраля 2022 года жил и работал в Москве, где десять лет активно снимался в кино- и телепроектах. Война привела его в Ригу, в Рижский русский театр им. М. Чехова. Здесь он не просто продолжил заниматься любимым делом, но и удостоился награды "Ночи лицедеев" (2024) за роль второго плана в спектакле "Визит старой дамы".