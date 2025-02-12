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Дело Яниса Тиммы вернули на допроверку следователю

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Предприниматель из Майами Марк Пугачев, который был знаком с Янисом Тиммой, в своем Instagram-аккаунте сообщил о новых подробностях расследования гибели латвийского баскетболиста.

Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Спортсмену было 32 года.

Ранее адвокат Екатерина Гордон, которая является представителем отца спортсмена Райтиса Тиммы, указала, что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец погибшего баскетболиста также заявил, что не уверен в правдивости результатов расследования, проведенного в России.

Марк Пугачев сослался на Telegram-канал Mash, где появилась новость, что материалы дела Яниса Тиммы были

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