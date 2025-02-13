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ФОТО! Фильм, который он так и не увидел... Семья и друзья Юриса Кулакова собрались на специальную премьеру

Перевод: rus.tvnet.lv
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11 февраля - накануне годовщины смерти музыканта Юриса Кулакова - в Splendid Palace состоялась латвийская премьера документального фильма "Произведения искусства создаются в муках" (Mākslas darbi rodas mokās). Смотрите фото!

На создание документального фильма ушло пять лет. Его создали Элизабете Грицмане совместно с литовским режиссером Рамуне Ракаускайте, а в центре - звезда латвийской музыки Юрис Кулаков, лидер группы Pērkons.

В открытых беседах с Юрисом и его самыми близкими людьми фильм с вдохновляющей силой открывает...

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