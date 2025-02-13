Легенды французского шансона на "Балтийской жемчужине"

Поэтому в картине "Однажды… Мишель Легран" (Il etait une fois… Michel Legrand), кроме архивных кадров и воспоминаний знаменитых людей, с которыми композитора сталкивала судьба - а это Барбра Стрейзанд и Стинг, Катрин Денев и Жак Деми, Клод Лелуш и Жан-Люк Годар, Аньес Варда и Морис Шевалье - есть моменты и невероятно трогательные, и драматичные: вот лауреат трех "Оскаров" и пяти "Грэмми" царит на репетиции и в студии, ездит по гастролям, выходит к роялю, а вот он же, усталый, 86-летний, пытается справиться с болезнью, к которой не был готов…

"Я досмотрел фильм в слезах. Это не просто история жизни великого музыканта, это история целого поколения! В нем столько волнующих деталей для любителей кино. Это настоящее произведение искусства. Браво!"

"Фильм настолько нежный и проникновенный, что его можно смотреть и пересматривать несколько раз!"

"Вы видели, чтобы зрители в зале пели во время просмотра фильма? Я сам присоединился к этому восторженному хору, и это было вдохновляюще! Уверен, Мишель смотрел на нас сверху и улыбался! Фильм потрясающий, я уже хочу увидеть его снова. Настоящий момент счастья!"

Так отзываются о картине Десситеса французские зрители. Но наверняка петь на единственном фестивальном показе "Однажды… Мишель Легран" будет и латвийская публика.

Фильмы будут демонстрироваться на весеннем фестивале "Балтийская жемчужина" с 14 по 18 марта в кинотеатре Splendid Palace.

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