В марте кинофестиваль "Балтийская жемчужина" отправит зрителей в сентиментальное путешествие: разбудит воспоминания, покажет на большом экране знакомые лица, приоткроет дверь в жизнь тех, кто подарил XX веку прекрасные, не устаревающие, вечные мелодии. "Месье Азнавур" и "Однажды… Мишель Легран" - фильмы о выдающихся французских музыкантах - дополняют друг друга, как две половинки яблока. Выбрать один из них невозможно. Надо идти на оба.
Легенды французского шансона на "Балтийской жемчужине"
Если есть картины, вступающие в прямой диалог с чувствами зрителя, то это, конечно, картины биографические - и неважно, документальные они, как "Однажды… Мишель Легран", или игровые, как "Месье Азнавур". Ни один критик не может вмешаться в этот разговор на двоих.
К столетию великого Шарля Азнавура был снят фильм, посвященный известному парижанину армянского происхождения.
Азнавур лично утвердил в качестве режиссеров и сценаристов Гран Кор Маляда и Мехди Идира, а актера на роль Азнавура режиссеры искали сами и остановили выбор на Тахаре Рахиме.
"Та же чувствительность, та же мотивация и та же страсть к своей работе, тот же суровый взгляд", - говорил об Азнавуре Жан-Рашид Каллуш, его зять и продюсер картины. Рахим месяцами входил в образ, учился двигаться как Азнавур, воспроизводить его мимику, даже петь. Брутальной звезде пришлось непросто. Ведь одна из рецензий 50-х годов на концерт Азнавура начиналась с убийственной фразы: "Мы наблюдаем на эстраде жулика маленького роста. И его голос пещерного человека не спасают даже изящные жесты".
Великолепная историческая реконструкция переносит нас в волнующую атмосферу Парижа середины 1950-х годов.
Мы с радостью погружаемся в ту благословенную эпоху, сопровождаемые проникновенными песнями в исполнении самого Азнавура. Но это не столько события на пути восхождения Артиста к всемирной славе, сколько рассказ о жизни целого поколения, о Франции 1940-60-х, о музыке и поэзии, о любви.
Его сложные отношения с Эдит Пиаф, экстравагантные друзья и обворожительные женщины, неудачи и сомнения, гастроли, изнурительные репетиции и заслуженный триумф.
Множество вопросов и проблем встают перед людьми, которые берут на себя титанический труд - создать кинобиографию легенды. Но на другой чаше весов находится народная любовь и перевешивает все; зал погрузится в воспоминания, зал будет улыбаться своей молодости, зал будет петь - и это главное.
Удивительно, но фильм о Мишеле Легране, еще одном великом гражданине Франции с армянскими корнями, вышел на экраны в том же 2024 году, что и "Месье Азнавур" (Monsieur Aznavour).
И, конечно, такие же личные и пристрастные отношения связывают создателей этих картин и их героев. Например, родители Давида Херцога Десситеса познакомились в кино, на показе фильма "Аферы Томаса Крауна" с музыкой Мишеля Леграна. В 1969 году жемчужина саундтрека, песня Windmills of Your Mind, получила "Оскар".
А в 2017 году Десситес добился у Леграна и его семьи разрешения на съемки.
Поэтому в картине "Однажды… Мишель Легран" (Il etait une fois… Michel Legrand), кроме архивных кадров и воспоминаний знаменитых людей, с которыми композитора сталкивала судьба - а это Барбра Стрейзанд и Стинг, Катрин Денев и Жак Деми, Клод Лелуш и Жан-Люк Годар, Аньес Варда и Морис Шевалье - есть моменты и невероятно трогательные, и драматичные: вот лауреат трех "Оскаров" и пяти "Грэмми" царит на репетиции и в студии, ездит по гастролям, выходит к роялю, а вот он же, усталый, 86-летний, пытается справиться с болезнью, к которой не был готов…
"Я досмотрел фильм в слезах. Это не просто история жизни великого музыканта, это история целого поколения! В нем столько волнующих деталей для любителей кино. Это настоящее произведение искусства. Браво!"
"Фильм настолько нежный и проникновенный, что его можно смотреть и пересматривать несколько раз!"
"Вы видели, чтобы зрители в зале пели во время просмотра фильма? Я сам присоединился к этому восторженному хору, и это было вдохновляюще! Уверен, Мишель смотрел на нас сверху и улыбался! Фильм потрясающий, я уже хочу увидеть его снова. Настоящий момент счастья!"
Так отзываются о картине Десситеса французские зрители. Но наверняка петь на единственном фестивальном показе "Однажды… Мишель Легран" будет и латвийская публика.
Фильмы будут демонстрироваться на весеннем фестивале "Балтийская жемчужина" с 14 по 18 марта в кинотеатре Splendid Palace.
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