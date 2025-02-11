ВИДЕО Пробуем популярный шоколад: "Текстура напоминает песок. Наверное, это очень по-дубайски!"

Следующий дубайский шоколад, по словам Метлева, был чем-то похож на предыдущий. Единственное, что его отличало, - кислинка. "Лаймовая или лимонная... Точно не могу сказать. Это хорошо, потому что отвлекает от песка", - отмечает он, выбирая именно эту шоколадку своим фаворитом.

Журналист Вера Копти уже пробовала до этого настоящий дубайский шоколад, поэтому знает, каким он должен быть на вкус. "Фисташек я не чувствую тут. Очень мало фисташек... Но зато теста "Катаифи" предостаточно. Суховато", - оценивает она шоколадку №3. Второй вариант дубайского лакомства понравился ей еще меньше: "Ой, ну вот это вот совсем, извините. Тут все минус... Но фисташки больше!".

"Какая интересная шоколадка! Хрустящая, но, на мой взгляд, приторно-сладкая, и вкуса ореха я не чувствую", - пробует первый вариант руководитель портала Limon.ee Светлана Карабут. Своим фаворитом она выбирает шоколадку №3: "Вот! Здесь уже вкуснее намного! Здесь я отчетливее чувствую фисташку, и шоколад не такой сладкий, не липнет к небу. И, пожалуй, я бы голосовала вот за этот вариант!".

Откусив кусочек от первого варианта популярного шоколада, журналист Павел Соболев мысленно вернулся в детство: "Вспомнил себя в 11 лет и испытал неожиданную для себя положительную эмоцию". Несмотря на это, больше всего ему понравился дубайский шоколад №2.

"Развеял некоторый мой стереотип. Мне всегда... То ли на самом деле, то ли я выдумываю, но я всегда люблю говорить, что мне горькие сорта шоколада нравятся больше. Этот слаще, чем предыдущий, но он вкуснее, я должен признаться!" - отмечает Соболев.

"Честно, пока я не понимаю, почему так все восторгаются дубайским шоколадом. Но сейчас дадим второму варианту шанс, - говорит журналист Александер-Марк Каппи. - Этот поинтереснее, хотя начинка более жидкая. Но он хотя бы не прилипает так, как предыдущий". Шоколад №2 и №3 он оценивает на тройку по пятибалльной шкале, а первое место отдает - №1, хоть и ставит ему четверку.

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