Культовый хореограф Акрам Хан вернется в Латвию с сольным спектаклем

Стоит отметить, что критики по всему миру восхищаются постановкой. Британская газета The Telegraph назвала её "трансцендентной", подчеркивая магию и эмоциональную насыщенность каждой сцены. The Independent описывает спектакль как "завораживающий", отмечая, как Хан в очередной раз мастерски меняет роли и создает огромную вселенную из одного персонажа. Журнал The Wonderful World of Dance восхищается визуальными эффектами, называя их "гипнотическим выражением сокровенных чувств человеческой души".