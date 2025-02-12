Культовый хореограф Акрам Хан вернется в Латвию с сольным спектаклем

Chotto Desh - это возобновление его знаменитого сольного спектакля DESH, который в 2012 году принес Хану премию Лоуренса Оливье и множество других наград по всему миру.

Спектакль связывает личные воспоминания и мифы, переплетая два мира - Британию и Бангладеш. Главный герой, мальчик, выросший между двумя культурами, пытается понять, кем он является на самом деле. Спектакль поднимает вопросы идентичности, столкновения поколений и культурных корней.

Визуальный дизайн спектакля создал Тимми Йип, лауреат премии "Оскар" за работу над фильмом "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (Crouching Tiger, Hidden Dragon).

Стоит отметить, что критики по всему миру восхищаются постановкой. Британская газета The Telegraph назвала её "трансцендентной", подчеркивая магию и эмоциональную насыщенность каждой сцены. The Independent описывает спектакль как "завораживающий", отмечая, как Хан в очередной раз мастерски меняет роли и создает огромную вселенную из одного персонажа. Журнал The Wonderful World of Dance восхищается визуальными эффектами, называя их "гипнотическим выражением сокровенных чувств человеческой души".

Видео: Трейлер спектакля

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