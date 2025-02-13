Трамп и надвигающаяся катастрофа

Испанский философ Джордж Сантаяна предупреждал: те, кто не выучили уроки прошлого, обречены на его повторение. Поскольку президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что ликвидирует внешнеторговый дефицит с помощью пошлин на импорт, возникает вопрос, неужели его ничему не научила провальная попытка сделать то же самое во время первого срока.
Если бы он выучил урок, он бы понял элементарную экономическую реальность: пошлины сами по себе не приводят к сокращению торгового дефицита, особенно если одновременно масштабно снижаются налоги, увеличивая дефицит бюджета.