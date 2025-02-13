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Трамп и надвигающаяся катастрофа

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Дональд Трамп победил на президентских выборах в США 2024 года.
Дональд Трамп победил на президентских выборах в США 2024 года. Фото: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

​Испанский философ Джордж Сантаяна предупреждал: те, кто не выучили уроки прошлого, обречены на его повторение. Поскольку президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что ликвидирует внешнеторговый дефицит с помощью пошлин на импорт, возникает вопрос, неужели его ничему не научила провальная попытка сделать то же самое во время первого срока.

Если бы он выучил урок, он бы понял элементарную экономическую реальность: пошлины сами по себе не приводят к сокращению торгового дефицита, особенно если одновременно масштабно снижаются налоги, увеличивая дефицит бюджета.

Вера в то, что внешнеторговый дефицит США является проблемой, стала определяющей чертой экономического мировоззрения Трампа. По его мнению, зарубежные страны наживаются на Америке, экспортируя туда больше, чем импортируют оттуда. Тем самым они уничтожают рабочие места в американской промышленности и накапливают богатства за счет Америки. Решение Трампа? Активно вводить импортные пошлины, которые он считает наиболее эффективным инструментом коррекции этого дисбаланса.

Во время первого срока Трамп проводил агрессивную торговую политику, введя пошлины в размере 10-20% на китайский импорт стоимостью около $350 млрд, а также аналогичные пошлины на сталь и алюминий.

Однако внешнеторговый дефицит не сократился. Наоборот, он вырос почти на 40%:

с $480 млрд в 2016 году до $680 млрд в 2020 году.

Часто упускается из виду тот факт, что реальной причиной роста торгового дефицита при Трампе стали не пошлины, а

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