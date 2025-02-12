В Украине за работу на Россию задержан полковник СБУ

"Глава СБУ лично участвовал в оперативно-следственной группе, занимавшейся расследованием дела предателя, и руководил операцией по его задержанию", - говорится в заявлении.

Зафиксировано 14 эпизодов незаконной деятельности подозреваемого, сообщил глава СБУ.

"За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - рассказал председатель СБУ Василий Малюк

СБУ также на протяжении длительного времени передавала противнику дезинформацию через подозреваемого - сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем в рамках уголовного производства.

"СБУ продолжает самоочищение. Как бы враг ни пытался внедриться в наши ряды, какие бы методы конспирации он ни использовал - ему это не удастся. Потому что мы их выявляем, документируем и своевременно задерживаем", - подчеркнул Малюк.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!