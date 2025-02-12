Видео Спецслужба оценит заявления прокремлевских активистов о ликвидации стран Балтии

Мамыкин заявил, что "государства с нынешними названиями Латвийская Республика, Эстонская Республика и Литовская Республика не должны существовать".

Судя по записи прямой трансляции, трудно сказать, сколько у конференции было зрителей, но среди них присутствовала и Служба государственной безопасности (VDD).

"С точки зрения VDD, данная конференция рассматривается как мероприятие информационного воздействия России с целью нагнетания страха и неуверенности в латвийском обществе, а также дискредитации стран Балтии и НАТО в российском обществе", - прокомментировали в службе.

В настоящее время VDD оценивает высказывания, прозвучавшие на мероприятии, и не исключает, что против кого-то из выступавших может быть возбуждено новое уголовное дело.

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Видео: Сюжет программы Panorāma

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