Прокремлевская российская организация "Институт стран СНГ" недавно организовала конференцию "Этноцид русских в странах Балтии", в которой приняли участие пророссийски настроенные активисты, такие как Андрей Мамыкин, бывший рижский депутат Руслан Панкратов и другие, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Спецслужба оценит заявления прокремлевских активистов о ликвидации стран Балтии
Мамыкин заявил, что "государства с нынешними названиями Латвийская Республика, Эстонская Республика и Литовская Республика не должны существовать".
Судя по записи прямой трансляции, трудно сказать, сколько у конференции было зрителей, но среди них присутствовала и Служба государственной безопасности (VDD).
"С точки зрения VDD, данная конференция рассматривается как мероприятие информационного воздействия России с целью нагнетания страха и неуверенности в латвийском обществе, а также дискредитации стран Балтии и НАТО в российском обществе", - прокомментировали в службе.
В настоящее время VDD оценивает высказывания, прозвучавшие на мероприятии, и не исключает, что против кого-то из выступавших может быть возбуждено новое уголовное дело.
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Видео: Сюжет программы Panorāma
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