В прошлую пятницу, 7 февраля, в одной из квартир в рижском районе Плявниеки были найдены тела двух 12-летних мальчиков с огнестрельными ранениями. Информация, предоставленная Государственной полицией, пока весьма ограничена, и точные обстоятельства произошедшего остаются неясными. Известно, что владелец оружия не арестован, но ему придется ответить за нарушение правил хранения оружия. Судя по начатым уголовным процессам, преднамеренного убийства не произошло, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Местные жители и соседи говорят о трагедии в Плявниеках
С момента трагедии прошла почти неделя. Соседи, знакомые с семьей, в чьей квартире случилось несчастье, говорят, что местные жители мало обсуждают этот инцидент.
Нет четкой информации о том, что именно произошло в тот день и как два ребенка могли потерять жизнь. Одна из местных жительниц слышала, что мальчиков в квартире нашла мать одного из них.
"Ужасно. Скорые приехали очень быстро. Полиция опрашивала всех соседей. (Вопрос: Что они спрашивали?) Ну, это случилось в 14:00, а мама пришла домой в 17:00. Тогда все и началось - с 17:00 до 22:00 часов. (Вопрос: То есть мама их нашла?) Да, а потом и отец пришел с работы. Кто знает, может, дети пришли из школы, играли…" - сказала соседка.
Другие соседи также предполагают, что у мальчика в тот день были друзья. Один из местных жителей видел, как полицейские привели в дом родителей второго погибшего ребенка.
"Мне кажется, что пистолет трогали не один раз. Потому что, если ты находишь оружие, ты не станешь сразу стрелять. Это значит, что они с ним играли. (…) Может, отец учил его стрелять или как-то обращаться с оружием. Но этого никто не узнает, ведь он не признается, что показывал, как пользоваться пистолетом. (Вопрос: Он был охотником?) Нет, он работал в охране, поэтому у него был пистолет. Как многие говорят - если случайно застрелил лучшего друга, дальше жить уже невозможно", - поделился сосед.
Никто из опрошенных жителей дома не слышал выстрелов. Многие были дома, но, по их словам, привыкли к разным шумам и, возможно, не распознали звук выстрела.
"Они жили спокойно. Мальчик очень вежливый, всегда дружелюбный, ничего плохого не могу сказать, вообще ничего. Очень порядочные, нормальные люди. Ничего такого, ну, знаете, как бывает. То ли дети кричат, то ли кто-то ругается - ничего такого никогда не слышал. Просто неправильно хранили оружие. Может быть, если бы не было доступа... Во-первых, патроны должны храниться отдельно, и оружие не должно быть заряжено, должен быть сейф, а ключ вообще не должен находиться там, где его можно найти, чтобы дети ни в коем случае не могли его открыть", - сказала местная жительница.
Скорее всего, она права. Государственная полиция сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту непреднамеренного убийства и нарушения правил хранения огнестрельного оружия. Однако, поскольку зарегистрированное оружие принадлежало сотруднику Управления по делам гражданства и миграции, расследование передано Бюро внутренней безопасности.
В управлении подтвердили, что владелец оружия подозревается только в нарушении правил хранения. Мера пресечения, избранная в его отношении, не связана с лишением свободы.
Если он действительно был охранником, то, скорее всего, у него дома хранилось оружие для самообороны. Чтобы выяснить, какие правила хранения действуют в Латвии, журналисты передачи Degpunktā посетили тир Walters.
"Оружие должно храниться так, чтобы к нему не имели доступа посторонние. Это металлический шкаф с толстыми стенками и надежным замком. Шкаф должен быть прикручен к полу или стене крепкими болтами, чтобы его нельзя было унести. Он должен быть прочной конструкции, чтобы его нельзя было просто так открыть. Замок может быть механическим или с кодом", - отметил Янис Чударс, руководитель стрелкового клуба Stratera.
Если замок механический, ключ должен находиться у владельца или быть спрятан так, чтобы никто не знал, где он лежит. Если используется кодовый замок, код должен знать только владелец, а при его вводе следует следить, чтобы никто не подсматривал - особенно дети, которые замечают все, даже если взрослым кажется иначе.
"Говоря о боеприпасах, здесь снова есть разделение. Существует три категории оружия: спортивное, охотничье и для самообороны. У спортивного и охотничьего оружия боеприпасы должны храниться отдельно - в отдельном отсеке, в отдельном запираемом месте. То есть боеприпасы отделены от оружия, и просто так к ним не получить доступ. У оружия для самообороны боеприпасы могут храниться вместе с оружием, и это правильно. В экстремальной ситуации оружие необходимо быстро, чтобы можно было оперативно его зарядить и действовать соответствующим образом", - поделился Янис Чударс.
Чтобы получить разрешение на оружие, человеку проверяют как психическое здоровье, так и физическое состояние, наличие судимостей, а также он должен пройти курсы первой помощи и, главное, обучение, чтобы получить всю необходимую информацию об оружии - как с ним обращаться и, конечно, ознакомиться с правилами безопасности.
Янис Чударс подчеркивает, что теоретическое обучение разработано очень хорошо, но практические навыки не развиваются в достаточной мере.
"Если у тебя есть оружие, ты должен с ним тренироваться. Это так же, как мы занимаемся спортом. Чтобы чувствовать себя хорошо, мы ходим в спортзал два-три раза в неделю. То же самое относится и к оружию. Если у тебя есть оружие, ты должен уметь с ним обращаться. В противном случае с оружием можно причинить большой вред - ранить себя или других, повредить имущество. Это знания, которые необходимо регулярно и тщательно тренировать, делая упор на безопасность. Людям нужно тренироваться - приходить в тир, регулярно стрелять под присмотром инструктора. А тем, кто хочет серьезно развивать свои навыки, следует вступать в стрелковые клубы", - отметил эксперт.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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