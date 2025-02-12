Видео Местные жители и соседи говорят о трагедии в Плявниеках

"Оружие должно храниться так, чтобы к нему не имели доступа посторонние. Это металлический шкаф с толстыми стенками и надежным замком. Шкаф должен быть прикручен к полу или стене крепкими болтами, чтобы его нельзя было унести. Он должен быть прочной конструкции, чтобы его нельзя было просто так открыть. Замок может быть механическим или с кодом", - отметил Янис Чударс, руководитель стрелкового клуба Stratera.

Если замок механический, ключ должен находиться у владельца или быть спрятан так, чтобы никто не знал, где он лежит. Если используется кодовый замок, код должен знать только владелец, а при его вводе следует следить, чтобы никто не подсматривал - особенно дети, которые замечают все, даже если взрослым кажется иначе.

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"Говоря о боеприпасах, здесь снова есть разделение. Существует три категории оружия: спортивное, охотничье и для самообороны. У спортивного и охотничьего оружия боеприпасы должны храниться отдельно - в отдельном отсеке, в отдельном запираемом месте. То есть боеприпасы отделены от оружия, и просто так к ним не получить доступ. У оружия для самообороны боеприпасы могут храниться вместе с оружием, и это правильно. В экстремальной ситуации оружие необходимо быстро, чтобы можно было оперативно его зарядить и действовать соответствующим образом", - поделился Янис Чударс.