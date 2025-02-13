За эти высказывания она была внесена в список спикеров, «продвигающиех созвучные российской пропаганде нарративы», составленный Центром противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины. Позже список был удален, но в интернете сохранилась архивная копия.

Обвинения в связях с Башаром Асадом относятся к секретной поездке в Дамаск, которую Габбард предприняла в январе 2017 году без согласования с американским правительством. Согласно расписанию поездки, опубликованному после ее возвращения, в Сирии она дважды была принята Асадом, а также отдельно встречалась с его женой, министром иностранных дел и послом в ООН.

Габбард также ставила под сомнение выводы американской разведки о том, что сирийская армия использовала химическое оружие, и пыталась представить всю сирийскую оппозицию как боевиков, связанных с ИГИЛ или Аль-Каидой (признаны террористическими и запрещены во многих странах, втом числе в России), в то время как ЦРУ оказывало ограниченную поддержку отрядам оппозиции.

На слушаниях в Комитете по разведке Сената США в январе этого года Габбард заявила, что никогда не идеализировала Асада и задавала ему «жесткие вопросы о действиях его режима». На обвинение в повторение российской пропаганды она ответила, что не следит за российскими государственными СМИ и стремится говорить правду.