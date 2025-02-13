Раньше Талси Габбард винила США и НАТО в войне в Украине, а теперь заняла чрезвычайно влиятельную позицию в администрации Трампа. Мы разбирались, что ее назначение означает для внешней политики США.
"Повторение за Путиным" и встречи с Асадом: что известно о Талси Габбард, новом директоре Национальной разведки США
Сенат США утвердил на пост директора Национальной разведки бывшую конгрессвумэн Талси Габбард, которая винила США и НАТО в начале войны в Украине, а также встречалась со свергнутым сирийским лидером Башаром Асадом.
Мы разбирались, что ее назначение означает для внешней политики США.
«Чрезвычайно влиятельная позиция»
Директор Национальной разведки формально является главой разведывательного сообщества США, в которое входит 18 разных ведомств, в том числе ЦРУ, ФБР и подчиненные Министерству обороны разведуправления.
Директор координирует работу между ними, но прямо они ей не подчиняются. Кроме того, именно ее офис составляет так называемое «Ежедневное президентское резюме» — секретный сборник разведданных, который ложится на стол президента каждое утро.
Эта позиция была создана после терактов 11 сентября 2001 года, когда недостаточная координация и обмен информацией между спецслужбами назывались среди причин того, что атаки не были предотвращены.
«Одна из главных задач разведслужб — защита своих источников, и до появления офиса директора Национальной разведки они неохотно делились информацией друг с другом, опасаясь раскрытия своих источников», — сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си отставной американский дипломат Иэн Келли, служивший официальным представителем Госдепартамента и послом в Грузии.
Другая важная задача этого офиса — обмен разведданными с союзниками. По словам Келли, координация усилий американских разведслужб и контроль за тем, какую информацию получают союзники США, делают эту позицию чрезвычайно влиятельной.
И он считает, что Талси Габбард не подходит на эту роль — и из-за отстутствия опыта в разведке, и из-за истории противоречивых высказываний.
«Слишком часто она звучала так, как будто повторяет пропаганду Кремля относительно Украины», — сказал бывший дипломат. Он добавил, что назначение Габбард может негативно повлиять на уровень доверия и обмен разведданными между США и их союзниками.
С этим согласен военный эксперт Джон Форман, служивший военным атташе Великобритании в Москве. «Союзники [США] будут беспокоиться, что предоставленная ими информация может попасть к противникам», — предположил он в разговоре с Русской службой Би-би-си.
«Ее связь с Ассадом, повторение путинских тезисов и неблагоразумие делают ее абсолютно непригодной для одной из самых деликатных позиций в правительстве США».
В повторении российской пропаганды Габбард обвиняют из-за противоречивых высказываний о войне России с Украиной. Она выражала беспокойство об американских биолаборатиях в Украине после того, как эту тему распространяли российские дипломаты и СМИ, а в первый день полномасштабного вторжения заявила, что война могла быть предотвращена, если бы администрация Байдена и НАТО «просто признали законную обеспокоенность России перспективой вступления Украины в НАТО».
За эти высказывания она была внесена в список спикеров, «продвигающиех созвучные российской пропаганде нарративы», составленный Центром противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины. Позже список был удален, но в интернете сохранилась архивная копия.
Обвинения в связях с Башаром Асадом относятся к секретной поездке в Дамаск, которую Габбард предприняла в январе 2017 году без согласования с американским правительством. Согласно расписанию поездки, опубликованному после ее возвращения, в Сирии она дважды была принята Асадом, а также отдельно встречалась с его женой, министром иностранных дел и послом в ООН.
Габбард также ставила под сомнение выводы американской разведки о том, что сирийская армия использовала химическое оружие, и пыталась представить всю сирийскую оппозицию как боевиков, связанных с ИГИЛ или Аль-Каидой (признаны террористическими и запрещены во многих странах, втом числе в России), в то время как ЦРУ оказывало ограниченную поддержку отрядам оппозиции.
На слушаниях в Комитете по разведке Сената США в январе этого года Габбард заявила, что никогда не идеализировала Асада и задавала ему «жесткие вопросы о действиях его режима». На обвинение в повторение российской пропаганды она ответила, что не следит за российскими государственными СМИ и стремится говорить правду.
Говорить о том, что неортодоксальные взгляды Габбард могут повлиять на американскую внешнюю политику, неправильно, считает Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council (признан нежелательной организацией в РФ).
«Офис директора Национальной разведки не определяет внешнюю политику; эта власть принадлежит президенту Трампу. Мы ожидаем, что все политические кадры будут следовать его указаниям», — сказала Магид в разговоре с Русской службой Би-би-си.
От восходящей звезды Демпартии в соратники Трампа
До назначения на пост директора Национальной разведки Габбард была известна в первую очередь как критик американской внешней политики. Эту репутацию она заслужила за восемь лет в Конгрессе США, где представляла 2-й округ штата Гавайи. Критическая позиция — результат ее параллельной карьеры в Национальной гвардии США, резерве американской армии. В армию она вступила добровольно в эпоху «войны с террором», объявленной после терактов 11 сентября, дослужилась до звания подполковника разведки и получила медаль «За похвальную службу».
Командировки в Ирак и Кувейт сделали из Габбард критика вмешательства США в конфликты на Ближнем Востоке. В 2012 году, когда она была впервые избрана в Конгресс, эта позиция не была противоречивой в Демократической партии — возглавлявший ее президент Барак Обама хотел ограничить участие Америки в заморских войнах.
Нэнси Пелоси называла конгрессвумэн восходящий звездой демократов, и уже в первый год в Конгрессе она стала вице-председателем Национального комитета партии. Но вскоре пути Габбард и партийной верхушки разошлись.
Во время предвыборной кампании 2016 года конгрессвумэн покинула пост вице-председателя Национального комитета, потому что он предполагал нейтралитет — а Габбард хотела видеть Берни Сандерса, а не Хиллари Клинтон кандидатом в президенты.
«Мы должны положить конец политике интервенции и смены режимов, которая стоила нам так дорого», — так Габбард объясняла свое решение.
Дело в том, что Хиллари Клинтон выступала за более активное участие США в гражданской войне в Сирии. Она предлагала ввести бесполетную зону над Сирией, чтобы защитить мирных жителей от бомбежек российской авиации и режима Асада.
Однако в глазах критиков это угрожало прямым столкновением России и США и могло быть лишь предлогом для операции по смене власти. Введение в 2011 году такой зоны над Ливией объясняюсь защитой мирного населения, а закончилось военной интервенцией под руководством НАТО, говорили критики.
Кандидатом от демократов все-таки стала Клинтон, вопреки всем прогнозам проигравшая Дональду Трампу. Но, отдаляясь от своей партии, Габбард критиковала и республиканцев.
В апреле 2017 года Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по базе сирийской авиации в ответ на химическую атаку на город Хан Шейхун. Гавайская конгрессвумэн назвала этот шаг эскалацией, которая может усилить позиции террористов и привести к ядерной войне между США и Россией. Она также стала автором законопроекта, озаглавленного как «Никаких больше президентских войн». В нем утвердждалось, что «Трамп изъявил намерение использовать вооруженные силы США против Сирии, России и Ирана», и предлагалось запретить президенту использовать вооруженные силы без согласия Конгресса. Акт не прошел профильный комитет.
В 2020 году она отказалась от переизбрания в Конгресс, чтобы сосредоточиться на президентских праймериз Демпартии, но быстро вышла из гонки. Оказавшись без работы в Вашингтоне, Габбард запустила подкаст и стала постоянным гостем консервативных телешоу. Ее критика демократов становилась все жестче и жестче; официальный выход из партии последовал в 2022 году. Наконец, в прошлом году она вступила в ряды республиканцев и поддержала кандидатуру Трампа в президенты.
Соцопросы представляли исход выборов 2024 года самым непредсказуемым за десятилетиями — они показывали, что лишь доли процента разделяют Трампа и Камалу Харрис, внезапно сменившую Джо Байдена в качестве кандидата от демократов.
В этих условиях оба предвыборных штаба пытались привлечь на свою сторону знаменитостей из противоположного лагеря. В итоге за Харрис и демократов агитировали представители одной из самых известных республиканской династий — бывший вице-президент Дик Чейни, считающийся архитектором войны в Ираке, и его дочь Лиз Чейни, потерявшая место в Палате представителей после критики Трампа.
Чейни позже получила от Байдена медаль и была внесена в список граждан, которых он превентивно помиловал для защиты от преследования в будущем.
Трамп же вознаградил Габбард и Роберта Кеннеди-младшего — еще одного «перебежчика» от демократов — постами в своей администрации.
Американские политологи говорят, что эти назначения также являются попыткой Трампа удержать поддержку широкой коалиции избирателей, в том числе части бывших демократов.
- Поддержка России и теорий заговора. За что в Сенате США критиковали кандидатов Трампа на должности глав разведки и ФБР
- Кто есть кто в новой команде Дональде Трампа. Ключевые фигуры и назначения
- Назначения Трампа: Госдеп возглавит Рубио, разведку — экс-конгрессвумен, говорившая о «легитимных опасениях России»