Уехавший из РФ актер Пронин о своем Макбете и Театре им. Чехова: "Рига мне нравится"

Видео: Интервью с Евгением Прониным (фрагмент)

"Я приезжал сюда в мае 2024 года на спектакль "Гоголь. Портрет" Юрия Бутусова. Мне понравилось. Мне нравится, что театр сотрудничает с такими прекрасными режиссерами, приглашает их. Я поговорил с директором театра, и, в общем, поступило предложение, одобрение. Поэтому я играю в этом театре", - говорит Евгений о своей работе в Рижском русском театре им. М. Чехова.

Премьера спектакля режиссера Лауры Грозы "Леди Макбет" по пьесе Артура Дициса, написанной по мотивам знаменитой "шотландской пьесы" Уильяма Шекспира, состоится 14 февраля в Большом зале театра.

Евгений Пронин не отрицает, что в воплощении персонажа ему помогает собственный жизненный опыт:

"Актер, вообще, это такой сундук с разными историями, с разными ситуациями. И чем больше таких историй, тем больше ты можешь дать это в роль, в жизнь персонажа. Да, я что-то моделировал, а точнее говоря, представлял из своих жизненных ситуаций, в том числе связанных с какими-то женщинами.