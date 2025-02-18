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ФОТО Последнее появление Тирсы: премьера заключительного сезона "Незваных гостей"

Перевод: rus.tvnet.lv
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В понедельник, 17 февраля, состоялась премьера заключительного сезона популярного многосерийного детектива режиссера и сценариста Влада Ковалева "Незваные гости" (Nelūgtie viesi), собравшая любимых в народе актеров, съемочную группу и особенных гостей. В разговоре с TVNET+ продюсер Лелде Ковалева рассказала о своем разочаровании в "Большом Кристапе", о планах на следующий блокбастер и раскрыла неизвестные факты о закулисах создания фильма.

Лелде не скрывает - этот сезон для нее и режиссера Влада Ковалева особенный, ведь он их любимый как с точки зрения драматургии сюжета, так и с точки зрения постановки.

В разговоре с TVNET+ она раскрывает загадочный факт о том, чего ожидать в "Незваных гостях". "Концовки некоторых серий будут настолько неожиданными, что зрители фокус-группы даже посоветовали нам исчезнуть из социальных сетей, когда конкретные серии дойдут до зрителей".

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