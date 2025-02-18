В понедельник, 17 февраля, состоялась премьера заключительного сезона популярного многосерийного детектива режиссера и сценариста Влада Ковалева "Незваные гости" (Nelūgtie viesi), собравшая любимых в народе актеров, съемочную группу и особенных гостей. В разговоре с TVNET+ продюсер Лелде Ковалева рассказала о своем разочаровании в "Большом Кристапе", о планах на следующий блокбастер и раскрыла неизвестные факты о закулисах создания фильма.
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ФОТО ⟩ Последнее появление Тирсы: премьера заключительного сезона "Незваных гостей"
Лелде не скрывает - этот сезон для нее и режиссера Влада Ковалева особенный, ведь он их любимый как с точки зрения драматургии сюжета, так и с точки зрения постановки.