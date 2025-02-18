ФОТО Последнее появление Тирсы: премьера заключительного сезона "Незваных гостей"

Лелде не скрывает - этот сезон для нее и режиссера Влада Ковалева особенный, ведь он их любимый как с точки зрения драматургии сюжета, так и с точки зрения постановки.

В разговоре с TVNET+ она раскрывает загадочный факт о том, чего ожидать в "Незваных гостях". "Концовки некоторых серий будут настолько неожиданными, что зрители фокус-группы даже посоветовали нам исчезнуть из социальных сетей, когда конкретные серии дойдут до зрителей".