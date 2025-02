В Риге выступит звезда "Евровидения" Baby Lasagna

Музыка была впервые представлена публике в конце 2023 года с синглами IG BOY и Don't hate yourself, butdon't love yourself too much, а затем абсолютно взорвалась на глобальном уровне с песней Rim Tim Tagi Dim в первой половине 2024 года. Эта песня выиграла хорватский конкурс Dora в феврале и заняла второе место на "Евровидении" в Швеции в мае, завоевав наибольшее количество зрительских голосов от фанатов по всему миру. Песня уже превысила 35 миллионов прослушиваний на Spotify и некоторое время занимала позиции в Top-40 официальных чартов в таких странах, как Великобритания, Германия, Австрия и других.