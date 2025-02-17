1 марта на сцене концертного зала Palladium с большим концертом выступит хорватская группа Baby Lasagna, сообщает портал balticevents.info.
В Риге выступит звезда "Евровидения" Baby Lasagna
Проект Baby Lasagna стал сенсацией на конкурсе "Евровидение" с песней Rim Tim Tagi Dim и был встречен тысячами поклонников по возвращении на родину в Хорватию.
Музыкальный коллектив возник из потребности автора песен в художественном самовыражении, позволяющем ему писать и исполнять музыку без строгих жанровых ограничений. С Baby Lasagna Марко наконец нашел нишу, в которой он может сочетать несовместимые жанры и создавать новые звуковые сочетания, которые являются одновременно свежими и захватывающими.
Музыка была впервые представлена публике в конце 2023 года с синглами IG BOY и Don't hate yourself, butdon't love yourself too much, а затем абсолютно взорвалась на глобальном уровне с песней Rim Tim Tagi Dim в первой половине 2024 года. Эта песня выиграла хорватский конкурс Dora в феврале и заняла второе место на "Евровидении" в Швеции в мае, завоевав наибольшее количество зрительских голосов от фанатов по всему миру. Песня уже превысила 35 миллионов прослушиваний на Spotify и некоторое время занимала позиции в Top-40 официальных чартов в таких странах, как Великобритания, Германия, Австрия и других.
После феноменального выступления на Евровидении, история Baby Lasagna стремительно взлетела: был подписан глобальный контракт с Polydor / Universal Germany, распроданы три стадионных шоу в Загребе за один день и множество концертов по всей Хорватии, Балканам и Европе. После первых успешных живых выступлений этой весной и с более чем 60 запланированными шоу до конца апреля 2025 года будущее действительно выглядит светлым для Baby Lasagna.
Новая музыка также не за горами: следующие синглы и видеоклипы выйдут в конце июня и затем в конце лета, а дебютный альбом запланирован на следующую зиму. Билеты на рижский концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.
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