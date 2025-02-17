Планируется запретить проводить хирургическую контрацепцию людей с согласия других лиц

Законопроект направлен на уточнение одного из пунктов Закона о сексуальном и репродуктивном здоровье.

Согласно действующему законодательству, хирургическая контрацепция может быть проведена пациенту старше 25 лет с его письменного согласия. По медицинским показаниям она может быть проведена пациентам, в том числе моложе 25 лет, с письменного согласия врачебной комиссии и самого пациента.

Однако если дееспособность пациента ограничена решением суда, процедура может быть проведена с совместного письменного согласия опекуна пациента и пациента или с письменного согласия опекуна.

Законопроектом предполагается привести это положение в соответствие с Гражданским законом, который предусматривает, что дееспособность лица ограничивается только в имущественных вопросах.

Согласно Гражданскому закону, такое решение, как хирургическая контрацепция, не ограничивает правоспособность человека. Это означает, что опекун не может представлять или участвовать в делах, касающихся неимущественных вопросов.

Поэтому планируется исключить данное положение из действующего Закона о сексуальном и репродуктивном здоровье и предусмотреть, что согласие на хирургическую контрацепцию может дать только пациент.

Законопроект также согласуется со статьей "Здоровье" Конвенции ООН. В ней говорится, что стерилизация и все формы недобровольного медицинского вмешательства, будь то принудительное или против воли, могут представлять собой акты жестокости по отношению к инвалидам и являются нарушением прав человека. Сюда входят случаи процедур и вмешательств, связанных с контрацепцией и абортами, а также инвазивные и необратимые хирургические вмешательства.

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