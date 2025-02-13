Бывший премьер-министр Эстонии, ныне глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас - одна из самых горячих сторонниц Украины среди европейских политиков Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявления Трампа, отдельно подчеркнула, что сепаратных переговоров, по ее мнению, вести нельзя.

«Мир может быть достигнут только совместными усилиями. То есть, с Украиной и с европейцами. Чтобы в Европу вернулся мир, мы должны идти по этому пути вместе», — сказала Бербок изданию Politico.

В этом же духе высказался и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы все хотим только мира. СПРАВЕДЛИВОГО МИРА. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ», — написал Туск в сети Х.

Бывший премьер-министр Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт сравнил заявления Трампа и Хегсета с действиями европейских лидеров на переговорах с Гитлером в Мюнхене в 1938 году — причем сравнил не в пользу Трампа.

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — пойти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко. И тот Мюнхен закончился плохо», — написал Бильдт в сети Х.

Внутриполитический противник Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф обвинил президента и министра обороны в предательстве интересов и Украины и США.