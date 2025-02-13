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"Хуже Мюнхена". Реакция европейских политиков на заявления Трампа о переговорах с Путиным (1)

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BBC
Матрешки в виде Путина и Трампа
Матрешки в виде Путина и Трампа Фото: AP/Scanpix

Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.

В то самое время, когда Трамп в Вашингтоне рассказывал о своем разговоре с Путиным, главы МИД ведущих стран Европы обсуждали войну на встрече в Париже. В итоговом заявлении они заверили, что их страны готовы увеличить помощь Украине и поддерживают ее территориальную целостность.

«Мы готовы увеличить нашу помощь Украине. Мы заявляем о поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности перед лицом военной агрессии России. Наша общая цель — продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира», — говорится в заявлении министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств Евросоюза.

Участники совещания подчеркнули, что, с их точки зрения, Европа обязательно должна участвовать в мирных переговорах, и что они намерены обсудить это с американскими союзниками.

«Независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Нашим приоритетом сейчас должно быть усиление Украины и предоставление действенных гарантий безопасности. Европа должна играть центральную роль в любых переговорах», — так резюмировала итоги парижской встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Бывший премьер-министр Эстонии, ныне глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас - одна из самых горячих сторонниц Украины среди европейских политиков
Бывший премьер-министр Эстонии, ныне глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас - одна из самых горячих сторонниц Украины среди европейских политиков Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявления Трампа, отдельно подчеркнула, что сепаратных переговоров, по ее мнению, вести нельзя.

«Мир может быть достигнут только совместными усилиями. То есть, с Украиной и с европейцами. Чтобы в Европу вернулся мир, мы должны идти по этому пути вместе», — сказала Бербок изданию Politico.

В этом же духе высказался и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы все хотим только мира. СПРАВЕДЛИВОГО МИРА. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ», — написал Туск в сети Х.

Бывший премьер-министр Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт сравнил заявления Трампа и Хегсета с действиями европейских лидеров на переговорах с Гитлером в Мюнхене в 1938 году — причем сравнил не в пользу Трампа.

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — пойти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко. И тот Мюнхен закончился плохо», — написал Бильдт в сети Х.

Внутриполитический противник Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф обвинил президента и министра обороны в предательстве интересов и Украины и США.

«Давайте называть вещи своими именами: это сдача интересов Украины и наших интересов еще до начала переговоров. Трамп, конечно, большой специалист по заключению сделок — сделок в пользу Кремля», — заявил Шифф посредством твита.

Анналена Бербок скоро оставит пост главы МИД Германии: 23 февраля пройдут выборы бундестага и будет сформировано новое правительство
Анналена Бербок скоро оставит пост главы МИД Германии: 23 февраля пройдут выборы бундестага и будет сформировано новое правительство Фото: EPA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Politico подчеркнула, что в любых мирных переговорах обязательно должна участвовать Украина, и что для успеха переговоров нужно измотать Россию войной.

«Для того, чтобы получить соглашение о мире, нужно ослабить Россию на поле боя. Российская политика, экономика, религия, медиа, частный сектор — все это сейчас ориентировано на войну. Поэтому Россию нужно принудить к миру», — сказала Браже.

«Путь к миру — это снижение российской военной мощи. Инвестиции в мощь Украины — это инвестиции в мир. И ослабление России — это инвестиции в мир. И важной составляющей тут являются санкции и их успешное применение», — продолжила латвийский министр.

Однопартиец Трампа, конгрессмен республиканец Джо Уилсон поддержал своего президента, но при этом заявил, что США должны наращивать и санкции против России, и военную помощь Украине.

«Президент Трамп — опытный переговорщик, который владеет Искусством сделки, — написал Уилсон, на чей твит обратило внимание агентство Интерфакс-Украина. — Мы должны обеспечить ему максимум рычагов, подготовив всеобъемлющие санкции против России и предоставив полномочия для быстрого вооружения Украины».

BBC
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