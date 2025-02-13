Фото В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей

Полиция подтвердила, что ранены несколько человек, однако точное число пока не называла. По данным Bild, пострадали не менее 20 человек.

"Водитель автомобиля был задержан на месте происшествия. Больше он угрозы не представляет", - говорится в сообщении полиции.

Bayerischer Rundfunk сообщает, что машина въехала в участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di.

Немецкие СМИ сообщают, что инцидент произошел всего за день до Мюнхенской конференции по безопасности, на которую ежегодно съезжаются высшие должностные лица со всего мира.

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