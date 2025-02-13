Экс-глава НВС дал прогноз, чего ожидать в Украине после переговоров Трампа и Путина

По мнению Граубе, пока рано рассуждать, что означают заявления Трампа после телефонного разговора, поскольку американский политик ежедневно произносит множество громких лозунгов, которые, как правило, носят противоречивый характер - не только по теме войны, но и по другим вопросам. Детали разговора не подлежат огласке, подчеркнул бывший военный.

"Только дальнейшая работа и ее результаты покажут, о чем следует беспокоиться Украине, Латвии и Европе", - сказал Граубе.

Новостью, которая и в самом деле вызывает обеспокоенность, эксперт назвал заявление нового министра обороны США Пита Хегсета о том, что членство Украины в НАТО невозможно, а восстановление границ Украины до 2014 года - нереалистичная цель.

Хотя Хегсет сказал то, что уже говорили многие аналитики по всему миру, Граубе выразил удивление, что такую позицию озвучивает США на столь ранней стадии, еще до начала реальных мирных переговоров.

Можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшие годы стабильного и безопасного мира не будет, считает Граубе. Вместо этого, по его мнению, будет действовать некая разновидность прекращения огня, например, может быть проведена демаркационная линия, подобная нынешней границе между Северной и Южной Кореей.

Как уже сообщалось, в среду Трамп заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с Путиным. Трамп сообщил, что договорился с Путиным "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины. Также в среду президент США провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: они обсудили пути прекращения войны.

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